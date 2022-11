Benkesliterne briljerte for England: – Bruk ham!

Wales - England 0-3

Iran - USA 0-1

Se Fodens etterlengtede scoring i videovinduet øverst!

England vant gruppen sin, etter en komfortabel seier over Wales. Nå venter Senegal i åttedelsfinalen. De slår følge med USA, som møter Nederland.

Marcus Rashford sendte «Three Lions» foran med en frisparkperle, før Phil Foden doblet etter innlegg fra Harry Kane.

Se Rashfords frisparkscoring i videovinduet under:

– Det er øyeblikk som dette jeg spiller fotball for. Jeg er veldig glad for at vi går videre til neste runde. Forhåpentligvis kan vi bygge (på dette) fordi jeg har store ambisjoner for dette laget. Vi kan spille bedre enn vi gjorde i dag, slår Rashford fast overfor BBC.

Gareth Soutgate forteller at han byttet side på Rashford og Foden etter en målløs første omgang. Det ga resultater.

– De responderte bra. At begge havnet på scoringslisten var flott, sier den engelske landslagssjefen til BBC.

Southgate lyttet til slakt

Både Rashford og Foden fikk muligheten fra start for første gang i dette VM.

– Phil Foden fungerer også i hvit drakt, og nok et perfekt innlegg fra Harry Kane. Vinnere av gruppen uten å anstrenge seg alt for mye, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Bruk Foden! Enkelt, skriver tidligere Manchester City-spiller og fotballekspert Micah Richards på Twitter.

Foden spilte hele kampen mot Wales, imotsetning til mot USA, da City-angriperen satt hele oppgjøret på benken. Det frustrerte flere engelske fotballeksperter, deriblant Gary Neville:

– At Foden ikke spiller er en stor skam. Jeg synes han er landets suverent mest talentfulle spiller. Han bør spille i dette laget, sa mannen med 85 landskamper i ITVs studio.

Rashford, som også startet sin første kamp for England dette VM, satte 3-0 etter en nydelig soloprestasjon.

SENKET WALES: Marcus Rashford og Phil Foden. Foto: PAUL ELLIS

USA videre – møter Nederland

USA karret seg videre i VM, etter en knepen 1-0-seier mot Iran. Christian Pulisics scoring fra kort hold skilte lagene.

I scoringsøyeblikket krasjet kantspilleren med den iranske keeperen Ali Beiranvand, som førte til at han lenge ble liggende nede og hjulpet av banen. Han fortsatte å spille, men ble byttet ut i pausen.

– Aaronson erstatter Pulisic (mageskade) til pause, skrev USA på Twitter.

Ifølge Twitter-kontoen til Martin Rogers hos rettighetshaver Fox er Chelsea-spissen kjørt til sykehuset for å få scannet en mageskade.

MÅTTE UT: Matchvinner Christian Pulisic måtte gi seg etter en omgang. Foto: KAI PFAFFENBACH

Iran og innbytter Saman Ghoddos kom til to store sjanser i andre omgang, men maktet ikke å score.

Først headet han utenfor, før iraneren kvarteret etterpå curlet ballen mot høyre hjørne, men ballen strøk like utenfor stolpen.

På overtid ropte de iranske spillerne på straffe og at VAR skulle gripe inn.

Se Pulisic-scoringen som sendte USA videre:

I en duell mellom keeper Beiranvand og spissen Mehdi Taremi gikk ballen forbi begge og USA fikk avklart fra to meter. Taremi fikk en arm på skulderen og sklei, men det var ikke nok til å blåse straffe, mente dommer Antonio Mateu og gjengen i VAR-rommet.

USA kunne til slutt juble for avansement og møter Nederland til sin åttedelsfinale.