Bellingham strålte i engelsk målshow: – Tidsspørsmål før han går til en storklubb som Real Madrid eller Liverpool

England - Iran 6-2

Se Bellinghams mål i videovinduet!

Med sine 19 år er Jude Bellingham yngst i den engelske troppen, men Dortmund-juvelen gikk respektløst til verks i VM-debuten mot Iran.

Bellingham var svært toneangivende i 6-2-seieren over Iran. Først headet han inn 1-0 med sitt første landslagsmål, før han var sentral i oppbyggingen til Raheem Sterlings 3-0-scoring.

I England hagler det med superlativer i retning Bellingham.

– Den fyren har alt, sier tidligere Leeds- og Manchester United-stopper Rio Ferdinand på BBC.

– Ting blir bare større og bedre for Bellingham, sier tidligere England-spiller Jermaine Jenas på BBC.

ENGELSK JUBEL: Kieran Trippier, Jack Grealish og Jude Bellingham var med på å sørge for at England åpnet VM med 6-1 over Iran. Foto: CARL RECINE / REUTERS

– Jeg kan ikke si nok om hvor god Bellingham er. Det er ingen tvil om at han kommer til å bli en av verdens beste, sier tidligere Aston Villa-spiller Lee Hendrie, som fikk én kamp for England, på Sky Sports.

– Når du ser hvordan han spiller, er det lett å glemme hvor ung han er, sier tidligere Liverpool- og Fulham-spiller Danny Murphy på BBC.

Mål: Saka 2-0 (44)

Brennhet på markedet

Storspillet i Dortmund har gjort Bellingham til en av Fotball-Europas aller heteste spillere.

– Uten å være respektløs (for Dortmund), men det er bare et tidsspørsmål før han går til en storklubb som Real Madrid og Liverpool fordi han er et så stort talent, sier tidligere målmaskin Alan Shearer i BBCs VM-studio.

Real Madrid og Liverpool er bare noen av klubbene som har vært koblet til den tidligere Birmingham-spilleren.



– Bellingham kan alt. Han er som Steven Gerrard og Frank Lampard i én og samme spiller, sier Jenas.



– Hvilken forestilling av unge Bellingham. Utrolig, sier Shearer etter kampen mot Iran.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke uttalte til Bild tidligere i november at klubben vil sette seg ned med Bellingham etter VM for å diskutere klubbfremtiden.

Engelsk målfest

Bellingham var inne den eneste unggutten som herjet for England, for 21 år gamle Bukayo Saka scoret to mål i 6-2-seieren over Iran. Etter at Bellingham hadde headet inn 1-0, hamret Saka inn 2-0 på volley, før Raheem Sterling styrte inn Harry Kanes innlegg til 3-0 for England.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen jeg har nå. Jeg er så glad og stolt. Det er virkelig en spesiell dag, sier Saka etter kampen.

Drøyt timen inn i oppgjøret dro Saka seg inn i banen og banket inn ettermiddagens fjerde England-mål. Iran reduserte til 1-4 ved Mehdi Taremi like etter, men Marcus Rashford kom inn fra innbytterbenken og scoret 5-1. I siste ordinære spilleminutt trillet Jack Gealish inn 6-1.

Drøyt elleve (!) minutter på overtid fikk iranerne straffespark, som ble satt i mål av Taremi til 2-6.

– Vi trengte en god start. Vi har ikke vært gode nok inn mot VM, det har vært mange spekulasjoner om formen vår. I dag viste vi hvor mye kvalitet det er i laget vårt, sier Saka.

England-stopper Harry Maguire, som i første omgang hadde en heading i metallet, måtte ut med det som så ut til å være en hodeskade etter 1-4-reduseringen til Taremi.

Iran måtte gjøre et bytte tidlig da målvakt Alireza Beiranvand gikk ut med en hodesmell og ble erstattet av Seyedhossein Hosseini.