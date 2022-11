Belgia-sjefen slakter mediene: – Det er helt forbløffende

DOHA (TV 2): Mandag samlet de belgiske stjernene seg til et oppvaskmøte for å redde sitt VM før skjebnekampen mot Kroatia.

RYKTER OM DISPUTT: Kevin De Bruyne og Eden Hazard skal ha havnet i en opphetet krangel etter tapet mot Marokko. Her restituerer de på trening i Doha den 29. november. Foto: JACK GUEZ

Flere internasjonale medier har rapportert om dyp splid i den belgiske troppen.

Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen og Eden Hazard skal ha røket i tottene på hverandre etter helgens tap mot Marokko, og keeper Thibaut Courtois og De Bruyne skal ikke ha vært på talefot på lenge.

Under onsdagens pressekonferanse i Doha tok Belgia-trener Roberto Martínez et oppgjør med belgiske medier, som har gjenfortalt rapporter fra blant andre franske og tyske medier om splid i Belgia-troppen.

– Belgiske medier hopper på falske nyheter. Det er helt forbløffende, sier en tydelig irritert belgisk landslagssjef.

– Når vi har sett stormen på utsiden, har vi innsett at vi kanskje hørte litt for mye på hva mediene sa før. Jo mindre du hører på det folk snakker om, desto bedre, sier Martínez og fortsetter:

– Det er et ønske om å finne negative nyheter rundt dette laget enn å nyte tidenes beste generasjon i belgisk fotball. Det betyr at vi er her helt på egenhånd. Det har vært en lærepenge for oss.

Etter å ha fått et nytt spørsmål om lekkasjene, smører Martínez på et nytt lag:

– Den som har funnet på dette, scoret et selvmål for Belgia. Det er det jeg ville gjort som journalist hvis målet var å svekke et lag. Den som gjorde det, var genial.

Innrømmer problemer

Mandag samlet belgierne seg til det som i mediene har blitt beskrevet som et «krisemøte».

Onsdag ble Leicester-spilleren Timothy Castagne sendt til en pressekonferanse som ble utsatt med to timer kort tid før den skulle starte.

Spørsmålene handlet i stor grad om «krisemøtet» og ryktene om splid i troppen.

Da innrømmet Castagne at samholdet i Belgia-troppen har vært for dårlig.

– Vi har kanskje ikke vært samlet nok som tropp. Det holder ikke. Skal man gå langt i et VM, må man virkelig være samlet og ønske å gå i krigen for lagkameratene sine. Vi var nok ikke helt sånn. Møtet vi hadde, kan hjelpe, sier Castagne.

Om mandagens oppvaskmøte sier han:

– Det var viktig. Det var heller ikke et krisemøte slik vi har kunnet lese enkelte steder. Men det var viktig for alle å kunne fortelle hverandre ting, men det gikk ikke ut av kontroll og det ble ikke sagt skjellsord.

– Var verre før

Castagne beskriver stemningen i den belgiske troppen som stigende på trening de siste dagene.

– Vi er langt unna en krise, slik man kan lese i avisene. Så dårlig går det ikke, sier han og hevder at stemningen «var verre» under Nations Leagues Final Four-turnering i fjor.

– Det har blitt overdrevet de siste dagene. Det dere har lest, skjedde ikke. Vi har sett verre ting før, sier han.

Castagne innrømmer at kritikken og medieoppmerksomheten rundt lagets falmende «gylne generasjon» har gått inn på spillerne, og at enkelte har latt seg prege av det.

Den åpenhjertige forsvarsspilleren erkjenner også at Kevin De Bruynes intervju med The Guardian før mesterskapet, der han sa at Belgia var sjanseløse i kampen om VM-tittelen fordi de er «for gamle», ikke falt i god jord hos flere lagkamerater.

– Det var derfor vi hadde et møte, for å gjøre ting klarere. Kevin gjorde det ikke med vonde intensjoner, men vi vet at Italia vant EM med Giorgio Chiellini og Leonardo Bonucci i forsvar. Alder har ingenting å gjøre med det, sier han og fullfører:

– Alle føler seg skyldige. Hvis vi ser oss i speilet, vet alle at vi kunne gjort det bedre. Vi har snakket om det.