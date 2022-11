Bekreftet: Qatar forbyr ølservering på VM-stadionene

Fifa bekrefter at det ikke blir alkoholsalg på stadionene i VM.

– Etter diskusjoner mellom vertsnasjonen og Fifa, har en avgjørelse blitt tatt om å konsentrere alkoholsalget til fanområder og andre lisensierte arenaer, og fjerne salgspunkter for øl fra stadionområder, skriver Fifa.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks — FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022

Det skjer bare to dager før VM sparkes i gang.

The Times meldte tidligere fredag at vertsnasjonen la press på Fifa for å stramme inn reglene. Det arabiske landet har som kjent en svært restriktiv holdning til alkohol.

Fifa understreker at det vil bli solgt alkoholfritt øl på arenaene.

SNUR: Qatar vil ikke lengre ha alkoholservering utenfor stadionene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Ifølge avisen The Times skal dette ha kommet som et sjokk på Fifa. De kommer etter alt å dømme til å støte på et problem med ølprodusenten Budweiser, som sponser mesterskapet.

Fifa har allerede gått med på å flytte Budweiser sine boder i Doha til mindre synlige plasser.

Well, this is awkward... — Budweiser (@Budweiser) November 18, 2022

New York Times skriver at avtalen mellom Fifa og Budweiser skal være verdt rundt 750 millioner kroner.

For vanlige supportere vil det bare være mulig å nyte alkohol i fan-parkene i Doha. Der er det bare åpent mellom klokken 19 og 01, og en halvliter med øl rapporteres å koste rundt 140 kroner, skriver nyhetsnettstedet Ge Globo.

Det lokale nettstedet Doha News skriver at dette blir gjort for å redusere faren for bråk og hooligans-tilstander.

AWKWARD: Øl-telt utenfor Al Bayt stadion i Qatar. Bilde tatt mandag 14. november. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

På arenaene vil bare de med VIP-losjer kunne drikke alkoholvarer. Prisen for det er rundt 230 000 kroner per kamp.

Den opprinnelige planen var at ølsalget rundt stadionene skulle starte tre timer før hver kamp, og holde på frem til 40 minutter før avspark.

Nå blir det sannsynligvis bare alkoholfritt øl for de som skal på kamp under VM.