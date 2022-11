Bekreftet: Benzema ute av VM

Sent lørdag kveld kom meldingen franskmennene hadde fryktet: Mesterskapet ryker for Karim Benzema.

Det franske fotballandslaget bekrefter at Ballon d'Or-vinneren ikke kan spille i VM, slik franske medier har meldt.

34-åringen skal ha vært med på full trening med laget lørdag for første gang etter en skade. Den måtte han avbryte.

Da kom rapportene om at det var stor bekymring i den franske leiren.

Lørdag kveld skal han ha blitt sendt til undersøkelser på et sykehus i Doha. Der fikk han påvist en skade i låret, opplyser det franske fotballforbundet.

Dermed blir verken nummer én eller to i Ballon d'Or-kåringen å se i mesterskapet.

Senegal-stjernen Sadio Mané måtte denne uken melde forfall etter å ha pådratt seg en skade like i forkant.

Frankrike hadde allerede en tung skadeliste. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan og Christopher Nkunku var fra før av ute for den regjerende mesteren.

Med Benzema ute er det trolig duket for Olivier Giroud på topp. 36-åringen snuser på Thierry Henrys rekord for «Les Bleus»: Giroud er bare to scoringer bak Henrys 51.

Giroud har scoret fem mål på 13 kamper i Serie A denne sesongen. I Champions League står han med fire mål på seks kamper.

Frankrike VM-åpner mot Australia på tirsdag.

Få alt om VM i TV 2s livesenter.