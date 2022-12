Ba spillerne ta 1000 straffer før VM – bommet på alle da det gjaldt

Marokko-Spania 0-0 (3-0 etter straffesparkkonkurranse)

Se straffene i videovinduet øverst!

I forrige uke fortalte Spanias landslagssjef Luis Enrique at han hadde gitt spillerne sine en oppgave for et år siden.

Han hadde bedt dem om å ta minst 1000 straffespark før de ankom Qatar.

Under den avgjørende straffesparkkonkuransen så det ut til at ingen av skytterne hadde gjort som de fikk beskjed om.

Spania bommet på samtlige (tre) straffer under straffesparkkonkurransen. Det gjorde ikke Marokko.

Madrid-fødte Achraf Hakimi fikk æren av å ta den avgjørende straffen for marokkanerne. PSG-stjernen var iskald da han chippet ballen i mål.

SENSASJON: Marokko-trener Walid Regragui kastes opp av spillerne etter at Marokko tok seg til kvartfinalen av VM. Foto: Luca Bruno

Spania slaktes i hjemlandet

De spanske avisene var ikke nådige etter VM-exiten. På Marcas forside stod det «Fiasko», mens avisen AS skriver «tusen pasninger som krasjet i en vegg».

I forrige uke fortalte Spanias landslagstrener Luis Enrique at de spanske spillerne hadde tatt 1000 straffespark for å forberede seg på en eventuell straffesparkkonkurranse.

– Jeg antar at spillerne har gjort hjemmeleksen sin. For et år siden fortalte jeg dem at de måtte ta minst 1000 straffespark før de kom til Qatar, sa Enrique.

Slik har du aldri sett Ronaldo før

Sjansefattig

Spanjolene hadde store problemer med å bryte ned bunnsolide Marokko.

Spania klarte ikke å bryte gjennom forsvarsveggen, mens Marokko ikke klarte å utnytte kontringene de fikk.

Det tok ikke lang tid før man kunne kjenne duften av ekstraomganger. Noe som også ble fasit etter ordinær spilletid.

Begge nasjonene fikk én stor sjanse hver i ekstraomgangene, men det ville seg ikke.



Dermed var det duket for straffesparkkonkurranse.

Der bommet Spania på samtlige (tre) straffer, mens Marokko scoret på tre.

JUBEL: Marokkanerne kunne slippe jubelen løs etter Spanias elendige straffer. Foto: JAVIER SORIANO

Dermed var Spanias VM-drøm over. For Marokko lever den i beste velgående.

I kvartfinalen møter de vinneren av Portugal og Sveits.

Saken oppdateres!