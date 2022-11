Avslo store pengetilbud for å promotere Qatar-VM: – Ett tøffere valg enn mange tror

Tobias Brandal Busæt, som er en av verdens beste fotballtriksere, sto klar med flybillettene til Qatar da han valgte å avslå lukrative, kommersielle avtaler for å fronte Qatar-VM.

Torsdag la han ut en TikTok-video der han forklarte valget. Der han hevder å ha avslått flere avtaler som til sammen lå opp mot en halv million norske kroner.

TV 2 har sett ett av tilbudene der Busæt ble tilbudt en god slant penger for et samarbeid.

– Det har vært ekstra vanskelig den siste tiden på grunn av trykket i det norske samfunnet. Det er et standpunkt mot Fifa og Qatar som jeg egentlig er veldig positiv til, sier fotballtrikseren.

Likevel mener han at det burde være større forståelse rundt at noen influensere velger å takke ja til kommersielle avtaler rundt Fotball-VM.

– Vanskelig når det er snakk om store summer

På TikTok har Busæt bygget opp en følgerskare på nærmere 100 000, mens han har rett i overkant av 350 000 på Instagram. 30-åringen er redd for at omdømme hans ødelegges av å promotere for Qatar og Fotball-VM.

Han ønsket derfor å lage TikTok-videoen for å høre folk sine meninger rundt temaet.

Busæt forklarer at han har fått en rekke tilbud om å inngå avtaler med alt fra turistorganisasjoner, banktjenester eller å fronte fotballprodukter i forbindelse med Fotball-VM i Qatar.

Han er tydelig på at han ikke har ønsket å inngå avtaler som innebærer at han må fremstille Qatar på en kunstig positiv måte.

Det er fortsatt noen av tilbudene som har blitt vurdert.

OPPDRAG: Busæt gjør en oppdrag i Norge. I Qatar har han enn så lenge ikke ønsket å drive samarbeid. Foto: Privat

– Jeg har fortsatt noen tilbud på bordet og er på vippepunktet om jeg skal promotere visse produkter og tjenester, som ikke i teorien har noe med verken Qatar eller Fifa å gjøre, sier Busæt.

Årsaken handler i stor grad om at flere influensere blir tilbudt gode økonomiske avtaler. Å skulle avslå disse mulighetene påvirker flere enn bare dem selv.

– Det er ekstra vanskelig når det er snakk om store summer som påvirker meg, firmaet mitt og de som jobber for meg. Det er nok et tøffere valg enn mange tror.

Forstår Quick Style

Den norske dansegruppen, Quick Style, fikk massiv kritikk for sin reise ned til Qatar-VM. Busæt har på sin side forståelse for valget de tok.

– Det var mye av grunnen til at jeg valgte å lage videoen. Jeg kan forstå dem (Quick Style) og stiller spørsmålet i videoen om det er dem direkte man skal legge skylden på. Det er snakk om store summer. Jeg forstår godt at de velger å gjøre det, selv om jeg ikke nødvendigvis er enig i valget.

I Qatar publiserte Quick Style et bilde med blant andre Fifa-president Gianni Infantino, som også har vært i hardt vær den siste tiden.

Busæt mener at man skal være forsiktig med å sammenligne med andre deler av næringslivet, men spør seg selv hvor grensa for hva man skal ta stilling til bør gå.

Reiste til Dubai

I forkant av mesterskapet var Busæt på en prisutdeling i Dubai. Der var han en av tre nominerte til prisen "Beste fotballinfluenser 2022" og skulle reise videre til Qatar.

Kritikken mot Quick Style fikk derimot nordmannen til å avbryte turen til Qatar.

– Hvilke vurderinger gjorde du rundt å reise til Dubai og ikke til Qatar?

– Jeg følte ikke at fokuset nødvendigvis var på at Dubai skulle være en turistattraksjon. Jeg tjente ingenting på et kommersielt samarbeid på turen, så intensjonen var at jeg kunne stikke av med prisen, avslutter han.