– Av en eller annen merkelig grunn har det aldri vært populært

Få med deg semifinalene på TV 2 Direkte og Play!

– Marokko er en av mange store overraskelser. De har vært gode. Også har selvfølgelig tilfeldigheter og flaks spilt en rolle, sier Egil «Drillo» Olsen til TV 2.

Sammen med Kroatia er Marokko underdogs i semifinalen mot henholdsvis Argentina og Frankrike.

Marokko er i semifinalen i VM som første afrikanske land noensinne.

Kroatia kan, som for fire år siden, gå til finalen med seier mot Lionel Messi og co.

RØD JUBEL: Youssef En-Nesyri (i midten) jubler etter 1-0-scoringen mot Portugal. Foto: Martin Meissner

Frankrike-stjerne: – Bemerkelsesverdig

«Lav risiko», «gjerrig» og «effektiv» er ord 80-åringen bruker når han blir spurt om hva han mener er grunnen til suksessen til Kroatia og Marokko.

– Begge land har hatt marginer dette mesterskapet, mener Drillo.

Han er kjent for sine prestasjoner som trener for det norske landslaget.

Og var – som Marokko – glad i å la motstanderen styre kampene, og vente på kontringsmulighetene, noe Lionel Messi ikke er stor fan av.

– Av en eller annen merkelig grunn har langpasningen aldri vært populær, sier Drillo om temaet.

Sjekk denne dødballscoringen fra Marokko mot Belgia:

I kvartfinalen mot Portugal hadde Marokko 26 prosent ballinnhav.

– Japan hadde vel 17 prosent ballinnehav mot Spania og vant. Det har jeg aldri sett før, sier Drillo.

Marokko har bare sluppet inn ett mål så langt. Frankrike-stjernene har også bitt seg merke i Marokkos forsvarsspill.

– Det er bemerkelsesverdig. Spesielt når du ser hvilke lag dem har møtt, sier Barcelona-spiller Jules Koundé.

– Det er et lag som forsvarer seg veldig, veldig, veldig bra. En ekstremt vanskelig kamp, sier Manchester United-stopper Raphaël Varane.

Satsingen har gitt resultater

Selv om Drillo og fotballfans verden over er overrasket, har idretten lenge vært en storsatsing i Marokko.

– Ministerne i Marokko har bestemt seg for at Marokko skal være med når det skjer. At Marokko skal være synlige i mesterskap. Både når det gjelder alt fra langdistanseløping til fotball. Det ser ut til at de har fått betalt for det, forklarer Tarik Elyounoussi til TV 2. Han er født i Marokko og kom til Norge som elleveåring.

FORTELLER: Tarik Elyounoussi er født i Marokko, men har 60 landskamper med flagget på brystet for Norge. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Et av tiltakene var opprettelsen av Mohammed VI-akademiet tilbake i 2009.

Formålet var å utvikle fotballen i landet og hjelpe talenter til å komme seg inn i profesjonelle ligaer.

Sevillas Youssef En-Nesyri og West Ham-spiller Nayef Aguerd er to eksempler som har tatt steget ut i den store fotballverden fra akademiet.

Drillo tror at både Marokko og Kroatias eventyr stopper i nest siste hinder.

– Begge ryker sannsynligvis ut. Men det kan selvfølgelig skje at de tar seg videre. Jeg har vært på med på å tape 0-1 som Aalesund-trener i 1989 mot Hødd, etter å ha «vunnet» 13-1 i sjansestatistikken.

PS! Begge semifinalene ser du på TV 2 Direkte og Play denne uken.