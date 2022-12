Argentina videre etter kjempedrama – van Dijk og Nederland sviktet på straffer

Nederland - Argentina 2-2 (2-2 e.e.o, 3-4 på straffesparkkonkurranse)

Se avgjørelsen i videovinduet øverst!

Argentina er klare for VM-semifinale etter straffesparkkonkurranse.

Virgil van Dijk og Steven Berghuis fikk sine forsøk stoppet av Argentina-målvakt Emiliano Martínez.

– Dessverre er det over. Vi trente mye på det og alt gikk inn, helt til i kveld. Da blir man skikkelig lei seg og dette gjør veldig vondt, sier van Dijk til nederlandske NOS.

– Straffen min var hard, men kunne kanskje gått litt mer i hjørnet. Dessverre skjer slike ting i fotball, så det krever trening, fortsetter Liverpool-stjernen.

Også landslagssjef Louis van Gaal var frustrert over måten «Oranje» røk ut.

– Når man ligger under 2-0 etter et tvilsomt straffespark, og du kommer tilbake... Da er det ekstra bittert at det ryker på straffer, som vi har trent på i hele år, sier van Gaal.

Messi: – Det var en lidelse

Enzo Fernández sviktet for Argentina da han kunne avgjort det hele, men Lautaro Martínez gjorde jobben da han fikk muligheten etterpå.

Messi i krangel med legende

– Vi har spilt hver kamp med den samme intensiteten og vinnerviljen. Vi har vært flinke til å lese kampene. Når vi skal spille og når vi skal holde igjen. Vi har vært motiverte, og vi har veldig lyst. Vi trengte denne oppturen for oss selv, men også for de som følger oss overalt, sier Argentina-kaptein Lionel Messi etter kampen.

– Jeg hadde ikke forventet at kampen skulle vare så lenge, og i alle fall ikke til straffer. Det var en lidelse, og vi måtte komme oss gjennom det, men vi klarte. Det var imponerende, sier Messi.

I semifinalen venter Kroatia, som slo ut Brasil tidligere på dagen.

Lionel Messi, som var sikker i straffesparkkonkurransen, var kampens store spiller. Paris Saint-Germain-stjernen leverte en utsøkt assist og straffescoring.

– Argentina har et geni der fremme, sier tidligere England-spiss Alan Shearer på BBC og sikter til Messi.

Bryter ut i full krangel – van Dijk meiet ned spiller

Dramatiske sluttminutter

Men Nederlands innbytter Wout Weghorst sto for en utrolig opphenting med to scoringer.

Argentina tok ledelsen med ti minutter igjen til pause da Lionel Messi fant Nahuel Molina med en skjult pasning av det utsøkte slaget. Molina tok med seg ballen inn i feltet og tuppet inn 1-0-scoringen.

I det 73. spilleminutt fikk Argentina straffespark da Marcos Acuña gikk ned i duell med Denzel Dumfries, og Lionel Messi satte sikkert inn 2-0 bak Nederland-målvakt Andries Noppert.

Rørende Neymar-øyeblikk går verden rundt

– Når kamper skal avgjøres, er det han som tar på seg ansvaret. Han er en fenomenal fotballspiller. Hver gang han får ballen er hele stadion på beina, sier tidligere Manchester United-stopper Rio Ferdinand på BBC.

Nederlands landslagssjef Louis van Gaal kastet inn Wout Weghorst på topp, og midtstopper Virgil van Dijk ble flyttet opp på topp. Sju minutter på full tid reduserte Weghorst til 1-2 med en nydelig heading.

Elleve minutter (!) overtid gikk Germán Pezzella i ryggen på Weghorst og laget et klønete frispark på tjue meter. Hele Argentina forventet skudd, men Teun Koopmeiners spilte en genial pasning til Weghorst, som trillet inn 2-2 til vill jubel fra den nederlandske leiren i Qatar.

Brasil-stjernenes reaksjon sjokkerer Jesper

Argentina hadde det meste av presset i ekstraomgangene, og på overtid av andre ekstraomgang var argentinerne svært nær ved å avgjøre det. Enzo Fernández sendte av gårde et langskudd som gikk i stolpen og ut.

Dermed endte det med straffesparkkonkurranse, der Argentina trakk det lengste strået etter to redninger av Emiliano Martínez.