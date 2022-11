Åpner for å forlate Manchester United: – Kanskje på tide med et nytt kapittel

Cristiano Ronaldo (37) tror det kan være lurt med et klubbskifte. Samtidig går han hardt ut mot pressen som hevder at ingen vil ha ham.

Det sier superstjernen i det mye omtalte intervjuet med Piers Morgan, som har blitt viet masse spalteplass den siste uken.

– Jeg kan ikke svare akkurat nå, fordi fokuset er på VM. Kanskje det er bra for Manchester (United), og sannsynligvis bra for meg med et nytt kapittel, sier portugiseren på spørsmål om han trenger en ny start.

I Ronaldos lange intervju, hvor både Manchester United-manager Erik ten Hag og tidligere lagkamerater har fått høre det, forteller han at han sa nei til til et gigatilbud fra en klubb i Saudi-Arabia.

350 millioner euro fordelt på to sesonger skal den ikke navngitte-klubben ha tilbudt.

– Ja, det er sant. I øyeblikket sa jeg nei, sier Ronaldo konfrontert med Morgans påstand.

Tidligere har det også blitt kjent at Manchester City kunne blitt Ronaldos nye arbeidsgiver.

Ronaldo går samtidig ut mot media, som tidligere har hevdet at Manchester United tilbød 37-åringen til flere klubber for å bli kvitt ham.

– Pressen sa at ingen vil ha meg. Det er helt feil. For å være ærlig var jeg lykkelig her, sier han.

Ronaldo fortsetter:

– Jeg hadde tilbud fra noen klubber, som ønsket å signere meg. Jeg dro ikke, fordi jeg føler meg komfortabel her. Det er sannheten.