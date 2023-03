Fotball-Norge har fått en ny Riise: – Han er meget spennende

Det måtte hele 24(!) straffespark til for å kåre en vinner da Stabæk tok imot Molde til kvartfinale i cupen.

Da hvert lag hadde skutt ti ganger, var det Filip Jensen Riise sin tur til å skyte for hjemmelaget. 15-åringen plasserte ballen iskaldt i mål, til full jubel hos hjemmefansen.

Stabæk-spilleren smiler bredt da TV 2 spør om hvordan han opplevde straffedramaet.

– Det var veldig gøy, helt til jeg innså at jeg kanskje kom til å måtte skyte. Da var jeg stresset, ler han.

I straffesparkkonkurransens tolvte runde scoret Mushaga Bakenga for Stabæk. Dermed måtte Mads Retsius Grødem score for Molde, for å holde liv i kampen. Grødem bommet, og Stabæk er klare for semifinale i cupen. Der møter de vinneren av Brann - Sandefjord.

FOTBALL-FAMILIE: John Arne Riise (t.v.) er Filips onkel, mens Bjørn Helge Riise er hans far. Foto: Marius Simensen / NTB

– Jævlig bra, rett og slett

Jensen Riise er sønn av Bjørn Helge Riise og har en onkel ved navn John Arne - det er med andre ord en ny Riise som har inntatt Fotball-Norge.



Stortalentet legger ikke skjul på at han syns det var stas å få muligheten i en kvartfinale i cupen.

– Det er gøy, det viser at Lars (Bohinen) tror på meg. Det føles veldig bra, sier han.

– Hvordan var det å se ballen gå i mål?

– Det føltes jævlig bra, rett og slett, ler 15-åringen.

Nå håper forsvarsspilleren å få debutere i Eliteserien.

– Ja det er målet, å få eliteseriedebuten hadde vært gøy. Jeg må bare fortsette å trene bra, og å komme på trening hver dag for å bli bedre.

HÅPER PÅ DEBUT: Filip Jensen Riise legger ikke skjul på at han håper å debutere i Eliteserien allerede denne sesongen. Foto: Joakim Miøen/Stabæk Fotball

– Frekk

Stabæk-trener, Lars Bohinen, er full av lovord om unggutten.

– Han er et ungt talent, han er frekk, og han stoler på egne ferdigheter.

– Han er en meget spennende ung spiller, som heldigvis gjør det han får beskjed om. Han kan bli en god spiller for Stabæk for fremtiden.

Bohinen forteller at det er 15-åringens blikk for spillet, som gjør at han skiller seg ut.

– Først og fremst har han en god basisteknikk. Første-touchet hans er bra. Med andre-touchet får han ofte gjort de valgene han ønsker. Han har et godt blikk for spillet, så han finner ofte gode løsninger.

SPENNENDE: Stabæk-trener, Lars Bohinen, forteller at Jensen Riise kan bli en god spiller for Stabæk i fremtiden. Foto: Rodrigo Freitas

– Fysisk har han en del å hente, men han har det viktigste man trenger i fotballen, som er teknikk. Det er ikke så lett å lære seg senere i livet, legger han til.

– Kan stole på han

Bohinen forteller at planen først og fremst er at 15-åringen skal hospitere på A-lagstrening denne sesongen, men at det også kan komme muligheter i kamp.

– Han skal trene litt inn og ut med A-laget. Det er ikke sånn at man som 15-åring skal trene fast med A-laget. Han skal jevnlig være sammen med oss, så får vi se hvor lange de periodene blir, forklarer Bohinen.

– Så vet vi at vi kan stole på han, og i enkelte kamper kommer vi til å trenge han også.

BLIKK FOR SPILLET: Bohinen forklarer at 15-åringen har et godt blikk for spillet. Foto: Terje Pedersen

Han legger til at forsvarsspilleren også skal trene med sin egen aldersgruppe, så belastningen ikke blir for høy.

– Så skal han også være med sitt eget lag innimellom. Det blir en hospiterings-ordning som vi føler er riktig med tanke på belastningen, avslutter Bohinen.