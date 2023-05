Fotball-Europa måpte etter sjokkåpning

Flere av fotballens mest profilerte eksperter satt igjen sjokkerte etter at Inter rystet byrival Milan.

Milan-Inter 0-2 (0-2)

Champions League-semifinalen mellom de to Milano-klubbene var spådd til å bli en tett batalje.



Men Inter sjokkerte både Milan og Fotball-Europa da de gikk rett i strupen på byrivalen.

– Du er nødt til å komme forberedt ut på banen. Inter-spillerne startet kampen som olympiske sprintere, de var fenomenale. Milan klarte ikke å reagere, sa Rio Ferdinand på BT Sport.

For allerede etter elleve minutter var stillingen 2-0 til Inter, som for anledningen var bortelag, på egen bane.

SJOKK: Brahim Diaz og Milan ble overkjørt i førsteomgang mot Inter. Foto: Fabrizio Carabelli/LiveMedia

Noen av fotballens mest profilerte eksperter var sjokkerte over det de fikk se.

– Milan vet ikke hva som traff dem, det kunne også vært mye verre, var dommen til Jamie Carragher i pausen på CBS.



– Det er en katastrofe og noe de aldri i livet hadde forutsett, var dommen til tidligere Milan- og Chelsea-spiller, Asmir Begovic, på BBC.

HJELPELØS: Zlatan Ibrahimovic så kampen fra tribunen. Foto: GABRIEL BOUYS

Også i TV 2s studio var ekspertene overrasket over det som traff dem.

– Milan skal være utrolig fornøyd med at de bare taper med to mål, sier Solveig Gulbrandsen etter kampen.

Stjernene dukket opp

Sjokkåpning

Allerede etter åtte minutter smalt det på San Siro.

Edin Dzeko var råsterk da han på frekt vis hamret inn kampens første mål. De 7500 bortesupporterne kunne slippe jubelen løs.

– Det var en vill start på kampen, men den var vilt bra for oss. Det er ikke hver sesong at vi spiller semifinale, og spesielt ikke derby, så vi gikk aggressivt til verks og prøvde å presse dem høyt. Vi var heldige som scoret to tidlige mål. Etter det styrte vi kampen, sier Inter-spiss Edin Dzeko etter kampen.



To minutter senere smalt det igjen!



Henrikh Mkhitaryan avsluttet et nydelig angrep og Milan stod igjen sjokkerte, mens Inter-spillerne feiret for andre gang.

– Vi var veldig motiverte. Vi visste hva vi kunne vente oss, og vi ga alt fra første minutt. Dessverre scoret vi ikke det tredje og fjerde målet, men vi håpe de målene kommer i returkampen, sier Henrikh Mkhitaryan til TV 2 etter kampen.

Mkhitaryan avslutter praktangrep

VAR reddet Inter fra komplett ydmykelse

Etter 30 minutter gikk Lautaro Martinez i bakken. Dommer pekte på straffemerket og ga samtidig gult kort til Simon Kjær.

– Han blir hindret, men det er absolutt ikke soleklart, reagerte Stamsø-Møller.



Det mente også dommerne i VAR-rommet. Etter å ha tatt en titt på skjermen gjorde dommeren om avgjørelsen.

– Jeg føler det var rettferdig, var dommen til Stamsø-Møller.

I andreomgang våknet Milan til liv, men Inter forsvarte seg smart og kynisk. Nærmest var Sandro Tonali som klinket ballen i stolpen fra 20 meter.

Men det ville seg ikke for Milan. De klarte aldri å slå tilbake etter sjokkåpningen på kampen.

Neste uke møtes de til returoppgjør på samme bane. Da er det Inter som har 70.000 tilhengere i ryggen.