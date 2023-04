Vil lage tidenes EM-fest: – Jeg er veldig spent

Rundt klokken seks i dag vil Uefas-styre offentliggjøre om Norden tildeles EM for 2025.

Det er Norge, Sverige, Danmark og Finland som står bak søknaden, med støtte fra Island og Færøyene.

– Vi har sagt i vår søknad at vårt mål er å sette publikumsrekord og levere det beste EM-sluttspillet noensinne, sier fotballpresident Lise Klaveness.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg er tilstede i Lisboa der det hele avgjøres, og er forsiktig optimist på Nordens vegne.

– Basert på det vi hører ser det ut til at Norden har tålelig gode sjanser til å vinne kampen om å få EM i 2025, sier Finstad Berg.

REKORD: Lise Klaveness ønsker tidenes mesterskap i Norge og Norden. Foto: Annika Byrde

Andre søkerland er Sveits, Frankrike og Polen, som har separate søknader.

– Jeg er rett og slett veldig, veldig spent. Det er en rar følelse, for det er en veldig viktig greie for oss. Samtidig så vet jeg ikke hvor saken står, forklarer Klaveness til TV 2.

Hun og de andre søkerlandene har ikke lov til å promotere søknaden utenfor regionen.

– Selv om jeg har hatt femti samtaler med ulike presidenter de siste månedene, så har ikke EM-søknaden vært et tema.

Kamper i Oslo og Trondheim

Det danske fotballforbundet har innkalt til stor pressekonferanse i løpet av ettermiddagen, uten at de har informert NFF.

Som TV 2 tidligere har omtalt, har samarbeidet mellom Norge og Danmark slått sprekker.

Skulle Norden vinne EM-budet, blir det gruppespill i hvert av nordiske landene med tilhørende landslag (forutsatt kvalifisering) og 16 deltakerland.

Fire av disse vil ha basecamp i Norge under gruppespillet.

Tre kamper vil spilles på Lerkendal, og tre på Ullevaal, pluss kvartfinalen.

– Et mesterskap her i Norge kan gi inspirasjon til en hel generasjon unge jenter, og det kan mobilisere et helt nytt publikum, sier Mina Finstad Berg.

En fersk undersøkelse utført av Norstat i forbindelse med EM-prosjektet, viser at 1,4 millioner nordmenn vil gå på kamp for å heie frem de norske jentene i et eventuelt sluttspill på hjemmebane.

Hele 1 million nordmenn vil gå på kamp for å se andre nasjoner i aksjon.

VIL MOBILISERE: Tre kamper vil gå på Ullevaal stadion dersom Norden får EM. Foto: Lise Åserud

Tilsvarende undersøkelser er gjennomført i de andre nordiske landene, og de viser de samme tendensene.

– Styrken til de nordiske landene er at vi har vært i gamet lenge. Vi har troverdighet på kvinnefotballens område. Så er det fire hjemmebaner, med fire ulike nordiske personligheter. Det er vel vår styrke, sier Klaveness.

– Vanvittig stort

NFF legger opp til EM-arrangementer i alle byer, og en fest i 30-millionersklassen.

Oslos byråd har tidligere satt av 26 millioner kroner i støtte for å gjøre byen og Ullevaal stadion til en av hovedaktørene i sluttspillet.

I tillegg har NFF søkt Trondheim kommune om støtte på 2.800.000 kroner og støtte til tilrettelegging.

– Vi jo litt dyre, og så er det litt større avstander enn noen av de andre søkerne, så det er pro og con, som med alt i livet, påpeker Klaveness til TV 2.

Hun mener det er en åpen kamp mellom flere sterke arrangører.

– Det ville være vanvittig stort om Norge skulle få være vertskap for et EM. De siste mesterskapene på kvinnesiden har vært fantastiske, man har nådd nye milepæler og rekorder hver gang. Kvinnefotballen er på full frammarsj i resten av verden, og det ville betydd enormt mye for norsk kvinnefotball å få være med på den bølgen nå, sier Mina Finstad Berg.

Mina Finstad Berg. Foto: Erik Edland

I Sverige er det Stockholm og Gøteborg, som vil bli arrangørbyer.

I Danmark er det København og Odense og i Finland er det Helsingfors og Tammerfors.

Bislett skal brukes som treningsbane i Oslo, i tillegg til to andre treningsbaner med naturgress i Oslo-området.

I tillegg planlegges blant annet følgende:

Et festivalområde, med en liten fotballbane, scene, mat og plass til andre aktiviteter.

Visning av kamper på Kontraskjæret.

Pynting av byen med flagg, bannere og lokal profilering.

Pride cup, et fotballarrangement som kobler EM med Pride-måneden.

Det er estimert over 11.000 besøkende, i tillegg til rundt 900 deltakere.

– Fotball er verdens største idrett, verdens største jenteidrett og det gjelder også i Oslo. Det er på tide å løfte disse fantastiske idrettsutøverne og forbildene. Og det er på tide å prioritere dem, har Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tidligere uttalt i en pressemelding.