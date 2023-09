Tydelig Solbakken: – Vi må legge det dødt

Se Norge - Georgia på TV 2 Direkte tirsdag fra klokken 20.00.

Landslagssjef Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard er klar på viktigheten av møtet med Georgia.

For Norge har satt seg i en svært vanskelig situasjon med tanke på å tilbringe sommeren i Tyskland neste år.

Hovedessensen i hele EM-playoff-kabalen er nemlig at Norge er avhengig av at andre lag, rangert foran Ståle Solbakkens mannskap i Nations League-totalen, lykkes i den ordinære EM-kvalifiseringen.



– Det er ikke så mye som har endret seg. Vi har satt oss selv i en vanskeligere situasjon enn hva vi håpet og trodde på. Vårt fokus er å vinne våre resterende kamper, sier Ødegaard om sjansene til å nå europamesterskapet neste år.

Ståle Solbakken bruker lite tid på «plan B» – nemlig Nations League.

– Nations League-opplegget må vi bare legge dødt til vi ser det siste. Jeg kan analysere meg frem til at Israel og Finland er bestevennene vi må håpe på, men samtidig hvis Wales vinner i kveld, så ligger de tre poeng bak Tyrkia og har dem hjemme i siste og alt det der ...

Han fortsetter:

– Det er vanskelig å konkludere. Vi må vinne neste kampen for å holde liv i det. Så må vi vinne neste. Vi må først og fremst sørge for at vi er i live.

Solbakken sier at han ikke har brukt mye tid på regnestykket som kan ende med Tyskland-sommer i 2024.

– Jeg er ikke så god på de kalkylene der. Da må du regne deg langt frem. Det synes jeg er helt umulig.

– Vi må være oss selv og fortsette med det vi har gjort i lang tid. Jeg føler vi har blitt ekstremt mye bedre på vårt spill. Jeg kan ikke huske å vært en del av et norsk landslag, hvor vi bruker ballen så mye og dominerer. Jeg føler vi har tatt enorme steg, sier Ødegaard på spørsmål om hva som blir viktig mot Georgia.