Sørloth har fått klar fødselsbeskjed fra samboeren

BAUTA: Alexander Sørloth under EM-kvalifiseringskampen mot Spania. Foto: Pål S. Schaathun

– Har du noen gang vært bedre?

– Nei, det tror jeg ikke. Med tanke på ligaen og antall scoringer, så har jeg nok ikke vært det.

En selvsikker Alexander Sørloth er klar i talen om egen form.

Fredag venter Tsjekkia i en TV 2-sendt landskamp på Ullevaal.

Klart mål

Selvtilliten kommer etter 13 mål på 25 LaLiga-kamper for klubblaget Villarreal.

På de siste fem kampene har den tidligere Crystal Palace, RB Leipzig, Trabzonspor og Real Sociedad-spilleren scoret fem ganger.

Han deler sjetteplassen på toppscorerlista i LaLiga med superspissen Robert Lewandowski. Polakken har spilt to kamper mer enn trønderen.

Opp til Jude Bellingham, som troner øverst med 16 fulltreffere, skiller det kun tre scoringer.

– Det skal gå an å ta det igjen. Vi har et fint kampprogram i tillegg. Målet er selvfølgelig å bli toppscorer.

MÅLGLADE GUTTER: Erling Braut Haaland, Sander Berge og Alexander Sørloth på treningen til fotballandslaget i Lillestrøm. Foto: Stian Lysberg Solum

Det glir godt utenfor banen også.

Snart blir han pappa for første gang. Sammen med samboer Lena Selnes venter paret barn.

– Ja, jeg føler det (gode prestasjoner på banen) henger sammen. Veldig godt å få Lena som samboer. Det er første gang vi flyttet permanent sammen – det har vært veldig, veldig bra for hverdagen. Vi hadde en del tap i starten av sesongen. Så kommer jeg hjem til Lena og får glemt det, siden vi prater om andre ting. Det har hjulpet meg veldig.

Han fortsetter:

– Jeg tror det blir sånn med å få en baby også. Man kommer hjem og får et smil etter en dårlig kamp eller trening. Da er alt i verden bra igjen.

«HELLO»: Dette blikket møter Jude Bellingham, hvis han titter seg bak ryggen og ser hvem som jakter ham. Foto: Erik Edland / TV 2

Potensielt dilemma

Med en hektisk sesongavslutning, kommer ikke den høyreiste spissen bort fra at fødselen kan skje på et tidspunkt rundt en av Sørloths fotballkamper.

Storscoreren har fått beskjed fra dama om å prioritere fotballen.

– Hun har sagt at jeg må forberede meg og spille kamp som vanlig – så får jeg bare komme så kjapt som mulig til sykehuset.

Han understreker flere ganger i intervjuet at det er «Lena som styrer».

– Det er hun som skal føde og føle seg trygg. Det viktigste er henne.

– Det å bli pappa: Hvordan er den tanken?

– Jeg gleder meg veldig. Jeg har vært klar i mange, mange år. Nå er Lena endelig ferdig med studiene, det passet bra for henne og. Det blir helt fantastisk. En fin tid og riktig alder å bli mamma og pappa på.

– Tror ikke det skal være så mange

På landslagssamling er også Erling Braut Haaland.

Jærbuen er toppscorer i Premier League med 23 fulltreffere.

– Kan du komme på en angrepsduo i Europa som er bedre?



– Det må eventuelt være Harry Kane og Jude Bellingham, gitt at de spiller på topp sammen. Bortsett fra det tror jeg det ikke skal være så mange, nei. Det skal gå an å score mål for det norske landslaget på de kampene som kommer nå, sier Sørloth.

HET DUO: Jude Bellingham og Harry Kane. Foto: John Walton

Konfrontert med den uttalelsen, svarer landslagssjef Ståle Solbakken følgende:

– Det håper jeg dem kan bevise det neste året, gliser han.

Mens Sørloth har spilt midtspiss i Spania, har trønderen figurert på kanten i landslagsdrakta. Det går helt fint, ifølge trønderen.

– Det er ikke så stor forskjell. Den største forskjellen er defensivt. Offensivt går jeg mye inn i banen og vi er i boks sammen. Offensivt ser jeg egentlig ikke mye forskjell.

Sjefen skryter av en kantspillende Sørloth.

– Han har utført den rollen sin veldig bra. Han har alltid spilt bra under meg, uansett hvilken rolle vi har gitt ham. Der hvor det kanskje fungerte dårligst for Erling var i starten, da vi spilte 4-4-2. Vi fikk ikke trening sammen – det var den koronaperioden – og Erling var ute stort sett hele kvaliken. Da var det veldig amputerte samlinger på grunn av kohorter. Etter hvert fikk vi den at han kom inn fra høyre med (Marcus) Holmgren Pedersen eller (Julian) Ryerson som breddeholder der.

Solbakken varsler imidlertid at han kan komme til å teste flere formasjoner i løpet av denne samlingen. Det kan bety Sørloth i en mer rendyrket spissrolle.

– Jeg kommer til å spille mer eller mindre som spiss uansett. Defensivt er det litt større ansvar på meg. Det skal vi takle bra, sier Sørloth om kantrollen.