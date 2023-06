Solbakken svarer etter kritikk: – Skal ikke skje

Landslagssjef Ståle Solbakken byttet ut fem mann i varmen på Ullevaal. Tre av dem kom etter 84 minutter – da ble blant annet Erling Braut Haaland byttet ut.



Tre minutter senere kom Skottlands første scoring. Norge tapte til slutt 1-2.

– Du kan gjerne sette spørsmålstegn ved akkurat det der. Han prøve vel å styrke det defensive, men det lyktes han ikke med. Det gjøres elementære individuelle feil på de målene. Det er bittert, sier Egil «Drillo» Olsen til TV 2 rett etter kampslutt.



Mener Solbakken burde prioritert forsvarsspillere

1-1-målet til Skottland kom etter en feil signert Napoli-forsvarer Leo Østigård.



Fem av de seks spillerne i midtbane- og angrepsleddet ble byttet ut til slutt. Ingen i forsvarsfireren.

TV 2-ekspert Solveig Guldbrandsen mener Solbakken burde byttet ut Østigård.

– Men hvilken spiller er det som gjør den feilen? Det er Leo, som ikke spiller 90-minuttere. Å legge inn en ekstra stopper der når han har ligget nede med krampe før og begynte å bli sliten hadde vært mye viktigere enn de andre grepene vi gjør, tror jeg.

Se 1-1-målet som eksperten snakker om:

Landslagssjef Ståle Solbakken sier følgende om at Østigård ikke ble byttet ut.

–Det var kun Leo bak som signaliserte ganske tidlig, men kom seg igjen. Erling kom ti minutter før slutt og sa han måtte ut, hadde null å gi. Berg hadde igjen en spurt. Aursnes var sliten og Sørloth fikk krampe. Det var ikke noe valg. Så kan du si at, valgte vi en feil, så var det at Stian Gregersen skulle inn. Men Leo kom seg jo, og det var ingenting som sa at det skulle skje.



TV 2-ekspert Morten Langli tror ikke byttene var heldig for det norske laget.

– Jeg ser mye fotball, og når man gjør tre-fire bytter i andre omgang så er det sjeldent det gir en ønsket effekt. Jeg liker det dårlig, men at jeg skulle få så rett hadde jeg ikke drømt om. Det skjer nesten aldri at man taper slike fotballkamper som det her, det er helt uvirkelig.

– Vondere enn dette kan ikke gjøres

Solbakken var selvfølgelig langt nede etter kampslutt.

– Østigård får jo dobbel krampe på den første scoringen. Vondere enn dette kan det ikke gjøres. Vi kunne ikke gjort det verre om vi kunne prøvd. Det var helt forferdelig. Det skal ikke skje, men det skjedde. Det er ikke så mye å analysere. Leo får to kramper, og ballen går inn. Etter det mistet vi litt hodet, og vi sender opp en eller to for mye.



– Var det ikke noe valg på antall bytter på samme tid? Laget mistet litt strukturen?

– Det kan være, men vi har ikke noe valg. Erling var ferdig, han presser vi ti minutter lenger, vi presser Berg, presser Aursnes. Vi presser dem jo over kan du si. I etterpåklokskapens navn, var Aursnes kanskje minst preget, men Erling og Patrick var «no go». De skulle ut. Da var det den siste da, i forhold til antall hodespillere på banen i forhold til Skottland. Men Thorstvedt inn og Berge inn for Patrick. Jeg ville gjort akkurat det samme igjen, for du har igjen ett bytte. Vi visste at det ville bli seks-sju minutter med tilleggstid. Hvis du da ikke benytte deg av det tredje, spiller du jo med ti mann på nesten krampe.



Kaptein Martin Ødegaard mener det var riktig å bytte slik Solbakken gjorde.

– Jeg tror det var bra. Vi trengte friske bein. Det var mange som slet utpå der, mange hadde krampe. Jeg tror det var enda flere som hadde lyst til å bytte. Varmen tok på, det var tøffe forhold. Vi trengte friske bein, det ga helt mening for meg, sier Norge-kaptein Martin Ødegaard til TV 2.