Norge kollapset på tampen: – Noe av det verste

Norge – Skottland 1-2 (0-0)

Erling Braut Haaland ble fra benken vitne til at Norge kollapset på tampen mot Skottland.

I sommervarmen på Ullevaal var jærbuens 22 landslagsmål på 24 kamper det som skilte lagene inntil det 87. minutt.



Så scoret Skottland to kjappe mål og seiret i bataljen på Ullevaal.

– Det er vanskelig å sette ord på, for å være helt ærlig. Jeg er skuffet, sier Norge-kaptein Martin Ødegaard til TV 2.

SKUFFET KAPTEIN: Martin Ødegaard. Foto: Fredrik Varfjell

– Hvordan håndterer man dette?

– Det er ikke så mye å gjøre enn å svelge det og stå sammen. Det er blytungt. Det skal ikke skje, sier Ødegaard.

– Vi må beklage at vi ikke greier å gi dem en seier, er Ødegaards beskjed til Ullevaal-publikumet.

Kenny McLean ble matchvinner for Skottland ett minutt før full tid.

– Et norsk lag som kollapser på spektakulært vis. Vi har sett mange nedturer med Norge i avgjørende kamper, men dette er noe av det verste, kommenterte Øyvind Alsaker fra Ullevaal.



– En enorm skuffelse, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen var langt nede etter kampslutt.

– Skuffelse er bare forbokstaven. Det var ille, men det var ille etter førsteomgang og. Jeg hadde nesten lyst til å grine etter første omgangen og. De skapte en målsjanse og virket ikke interessert å vinne kampen i det hele tatt.

Tapet gjør at Norge blir stående med ett poeng etter tre kvalikkamper. Skottland topper gruppa med full pott etter tre kamper.

– Norge er ferdige i dette gruppespillet, mener Mathisen.

Sjansefattig første omgang

Norge og Alexander Sørloth sto for kampens første farlighet etter 13 minutter. Men headingen til trønderen fant kun hanskene til Skottland-keeper Angus Gunn, etter et flott innlegg fra Ola Solbakken.

NÆR: Alexander Sørloth fikk kampens første mulighet. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Norge slet med å bryte ned et kompakt Skottland i 5-4-1, men fem minutter før pause tok det fyr: Erling Braut Haaland ble revet over ende av Jack Hendry ved midtstreken. Skotten, som var bakerste mann hos gjestene, fikk se det gule kortet.

– Der er de rett og slett heldig som ikke får sendt en mann rett i garderoben, mener TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Henry gjør det han må gjøre, men burde etter mitt syn blitt sendt rett i garderoben, fortsetter Mathisen.

Se og bedøm selv: Burde skotten blitt utvist?

Det sto 0–0 etter de første 45 minuttene. Hendry og Haaland var langt fra ferdig med å duellere.

Haaland fikk endelig straffe

Tolv minutter etter pause ropte nesten hele Ullevaal på straffe, men dommer Matej Jug lot spillet gå.

Men kun tre minutter senere fikk Norge straffe. Haaland ble lagt i bakken på ulovlig vis og denne gang fikk Haaland muligheten fra ellevemeteren.

FIKK STRAFFE: Her får Erling Braut Haaland straffespark i duell med Ryan Porteous.

Straffen tok han selv og limte ballen helt nede i det venstre hjørnet. 1–0.

– Verdens råeste målscorer banker den kontrollert og presist i hjørnet, utbrøt Mathisen.

– For en viktig scoring. For en viktig kamp dette er med tanke på denne gruppa videre. Det er en så enorm forskjell på seier, ett poeng eller null poeng, poengterte Mathisen.

Etter 84 minutter ble Haaland byttet ut sammen med midtbanegutta Patrick Berg og Fredrik Aursnes.

Men så skjedde det som ikke skulle skje: Nesten ut av ingenting scoret Skottland to ganger på to minutter.

– De har altså knapt skapt en målsjanse Skottland, før de plutselig setter to mål bak Nyland. Byttene ødela strukturen, byttene fikk Norge litt av den fine rytmen de faktisk var inne i, sier Mathisen.



Han legger til:

– Dette her hadde Ståle Solbakken og Norge full kontroll på: Så skjedde det et trippelbytte blant annet hvor Haaland, den største trusselen, ble byttet ut. Like etter gjør Østigård en utilgivelig feil. Før det plutselig er 2-1 til Skottland. Et blytungt tap for Norge, sier Mathisen.