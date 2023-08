Markus Solbakken: – En litt merkelig situasjon

>

– Først og fremst veldig stas, sier Markus Solbakken til TV 2 kun minutter etter at pappa Ståle har tatt ham ut på landslaget for første gang.

– Det er vel det største man kan oppnå som norsk fotballspiller. Først og fremst veldig stolt over det, og så er det en litt merkelig situasjon med far som trener. Vi får prøve å ikke tenke så mye på det og heller fokusere på å prestere så godt som jeg kan, fortsetter Solbakken.

– Gått fortere enn jeg hadde trodd

Viking-spiller Markus Solbakken var en av de uttatte i Ståle Solbakkens landslagstropp.

Det til tross for at Solbakken junior tidligere har avslørt til TV 2 at han har en avtale med faren om at han skal tre til side hvis han skulle bli tatt ut.

– Hvis jeg eventuelt blir god nok til landslaget, har vi gjort en avtale om at han får tre til side. Vi skal ikke ha noe sånt far-sønn-opplegg på landslaget, sa Solbakken i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel».

– Ting har gått litt fortere enn jeg hadde trodd. Men akkurat nå er jeg stolt over å få sjansen, så prøver jeg å ikke tenke på alt det andre, sier 23-åringen.

Slik begrunner Ståle hvorfor sønnen er med.

– Markus er tatt ut fordi han er god nok akkurat nå. Det har ikke vært det letteste, og det er nok den plassen vi har debattert mest. Kent (Bergersen) og Brede (Hangeland) var en del klarere enn jeg var, sier landslagssjefen.

Konfrontert med sønnens uttalelser svarer han følgende:

– Det er vel for at vi aldri har vært i den far-sønn-relasjonen der noen gang. Vi har aldri hatt den trener-spiller-relasjonen før, selv om vi har vært veldig tette i alle år.

– Vært en av de beste

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener uttaket er fullt fortjent.

– Solbakken har vært en av de beste og viktigste spillerne for Viking denne sesongen, og etter 10 strake seire er det fullt fortjent at han får sjansen for A-landslaget - for han har utviklet flere sider av spillet sitt denne sesongen.

Norge møter Jordan til privatlandskamp 7. september – før Georgia venter i EM-kvalifiseringskampen på Ullevaal fem dager senere.

– Patrick Berg er naturligvis det klare førstevalget på den sentrale midtbanen og bak der er Sander Berge backup, men i kampen mot Jordan blir jeg overrasket om ikke Solbakken får sin debut for Norge.



Formspilleren i Eliteserien forteller til TV 2 at han bestilte seg ferietur til Roma i landslagsuken i går. En tyst far ga ingen hint om at det burde han ikke gjøre.

– Den må avbestilles, sånn er det. Det gjør ingenting – det her er vel hakket bedre.

