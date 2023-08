– Har en tendens til å påvirke garderoben

>

– Jeg tror ikke vi skal late som det ikke er problematisk. Det er det første. Sånne ting har en tendens til å påvirke en garderobe.

Det sier BT-kommentator Anders Pamer til TV 2 på spørsmål om hvordan en far-sønn-relasjon kan påvirke en spillergruppe.

Tirsdag ble Markus Solbakken tatt ut i pappa Ståles landslagstropp for første gang.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg kalte det for en «krevende» dobbeltrolle.

Pamer er godt kjent med problematikken. Han har fulgt Brann gjennom en årrekke og opplevde Brann under ledelse av Lars Arne Nilsen - med sønn Sivert i spillerstallen.

– Jeg tror de fleste forstår at Markus fortjener en plass i troppen. Så er det neste problemstilling: Fortjener han å starte på bekostning av hvem? Det vil alltid være diskusjonstemaer rundt dette. Det slipper man ikke, det er ikke til å komme unna at det vil bli diskutert.

SPENT: Kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Sånn var det også i Brann når Sivert Heltne Nilsen spilte under Lars Arne Nilsen. Det ble holdt på et veldig lavt nivå, fordi det var ingen diskusjon rundt Sivert Heltne Nilsens sportslige kvalifikasjoner. Han var stort sett fast og selvskreven.

Han fortsetter:

– Hvis Markus Solbakken greier det, så er det uproblematisk. Idet du havner i et skjæringspunkt der det er litt diskutabelt om det er han eller en annen som skal starte på midtbanen, eller om det er han eller en annen som fortjener å bli tatt ut til en kamp, så kan det bli vanskelig.

TILBAKE i 2017: Branns Torgeir Børven (tv), trener Lars Arne Nilsen og Sivert Heltne Nilsen jubler for 2-0 seier i Eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Odd på Brann Stadion. 2-0. Foto: Marit Hommedal

– Snakket med Ståle

Markus Solbakken stemplet tirsdag situasjonen som «litt merkelig» overfor TV 2.

– Det har ikke vært det letteste, og det er nok den plassen vi har debattert mest, fortalte pappa Ståle under pressekonferanse.



Generalsekretær i NFF, Karl Petter Løken, bekrefter til TV 2 at han drøftet saken med landslagssjefen kort tid før uttaket.

– Jeg var ikke direkte involvert i gårsdagens landslagsuttak, men snakket med Ståle om problemstillingen for kort tid siden.

INVOLVERT: Et tidligere pressetreff med fotballpresident Lise Klaveness, generalsekretær Karl-Petter Løken og landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– I den profesjonelle toppfotballen hvor det grunnleggende er at de beste skal med, kommer man i slike dilemmaer fra tid til annen. Dette må vi forholde oss til og vi skal håndtere dette på en så god og profesjonell måte som mulig, fortsetter Løken.



NIFs (Norges idrettsforbund) lov om habilitet slår fast at en ansatt er inhabil «når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken».

§ 2-8. Inhabilitet Inhabilitet (1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: a) når vedkommende selv er part i saken, b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

Løken skriver i en e-post via Gro Tvedt Anderssen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, at det ikke har vært noe tema at Ståle Solbakken skal fratre som landslagssjef.

– Det rettslige utgangspunktet for enhver ansatt i NFF, prinsipielt også Ståle og landslagssjefer, er at den ansatte er inhabil til å fatte avgjørelser som retter seg mot nære slektninger, som for ekempel barn/foreldre. Dette er regler som binder oss som frivillig organisasjon, men som vi må være helt tydelige på at ikke lar seg praktisere fullt ut i toppidretten. Der gjelder det grunnleggende prinsippet om at de best kvalifiserte skal med, skriver Løken.

Han drar samtidig frem eksemplene Sivert Heltne og Lars Arne Nilsen, samt Patrick og Petter Thoresen.

– Har dere vurdert habiliteten til Solbakken med tanke på at han tar ut sin egen sønn på landslaget?

– Internt har vi diskutert dilemmaet og vurdert problemstillingen, inkludert med Ståle, skriver Løken.

– I NFF har vi vært i lignende situasjoner flere ganger. Det er ikke til å unngå at det oppstår habilitetsspørsmål, for eksempel når landslagstrenere tar ut spillere de har spilt med tidligere og har utviklet et vennskap til. Som organisasjon og toppidrettsvirksomhet må vi forholde oss til dette profesjonelt, med stor bevissthet på utfordringene og med en holdning om at vurderingene skal være transparente og gjenstand for løpende vurdering, fortsetter han.

Fagermo: – Ikke lett når det er for tette bånd

Tidligere VIF-trener Dag-Eilev Fagermo tror ikke Ståle-valget endrer garderobedynamikken.

– Jeg tror ikke uttaket har så mye å si. Hadde Ståle vært fersk som landslagstrener, så hadde spillerne kanskje vært mer forsiktige med hva de sier i garderoben. Men i og med at Ståle vært trener så lenge, tror jeg ikke spillerne er redd for å fleipe litt, selv om sønnen sitter i garderoben.

Han legger til:

– Sånne ting er veldig annerledes på klubb- og landslag. I klubben ser du hverandre hver dag, men det gjør man jo ikke på landslaget.

TIDLIGERE VIF-TRENER: Dag-Eilev Fagermo. Foto: Bjørn Roger Brevik/TV2

– Blod er jo tjukkere enn vann, men med Ståles erfaring ser jeg ikke for meg at det blir et problem. Jeg ser jo ikke for meg at han skal spille så mye, han er nok der mest for å lære, sier Fagermo, som skryter av Solbakkens evne til å ta ut formspillere fra Eliteserien.

– Tror du terskelen har vært høy for at han skulle ta ut Markus?

– Ja, det tror jeg. Det er naturlig. Men det ble vel unngåelig til slutt. Med det han viser i Viking ble det vanskelig å ikke ta ham ut.

Fagermo forteller at han selv har vært trener for sin egen kone for mange år siden.

– Det er ikke lett når det er for tette bånd. Man kan bli redd for å forfordele – så kan stikk motsatt skje. Men som sagt: Jeg tror ikke Markus er blant dem 14-15 som får spille. Han får lære og se hvordan det er å være på landslag.