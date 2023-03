Dette forbløffet Ødegaard: – Aldri vært borti lignende

I et stort TV 2-intervju for et snaut år siden fortalte Arsenal-manager Mikel Arteta om hvordan de arbeidet for å få drammenseren til å bli mer giftig foran mål.

– Det vi jobber med nå, kommer dere til å se om tre måneder eller seks måneder. Det Martin gjør nå, ser du ikke på banen nå. Vi ser det om tre måneder, seks måneder eller et år.

NY: Mye har skjedd siden Martin Ødegaard signerte på permanent basis og ble presentert for hjemmepublikumet på Emirates i august 2021. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Det har overrasket meg

Med fasit i hånd kan man trygt konstatere at Arteta langt på vei hadde rett i sin spådom:

Fjorårssesongen stoppet på sju ligascoringer og fire målgivende.

Denne sesongen står han med ti scoringer og seks assists i ligaen – og enda er det ti kamper igjen av sesongen.

Flere eksperter mener at Ødegaard er en het kandidat til å bli kåret til sesongens beste spiller i Premier League.

På TV 2s spørsmål innrømmer nordmannen at han ble overrasket over Arteta og resten av trenerteamets nøyaktighet.

– Det har overrasket meg, egentlig. Hvor detaljorientert han og hele teamet er. Jeg har aldri vært borti lignende med folk som ser fotballen på den måten og som ser detaljer så spesifikt som han gjør.

I PRESSENS SØKELYS: Martin Ødegaard på landslagssamling før EM-kvalifiseringskamp mot Spania. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Midtbanegeneralen utdyper:

– Det kan være helt enkle småting eller mer store ting. Det er ekstremt detaljert og mange småting vi snakker om, ser på video etter hver kamp og alt sånt. Det er gøy å jobbe med ham og teamet. Det funker.

Martins måljakt

Nå ønsker han å ta med seg målformen til landslaget. For én ting er han klar på:

– Jeg har ikke scoret nok selv, innrømmer Ødegaard, som står med to mål på 47 A-landskamper for Norge.

Landslagssjefen påpeker at Ødegaard har en litt annerledes rolle i landslagstrøya enn på klubblaget.

– Hvis du tar Nations League, som vel var hans beste år på landslaget, så var han den stod bak flest målsjanser av alle. Det viser at han er ganske nær målet. Det gjelder at han skyter og avslutter litt før, men så vil det vel alltid være sånn at han kommer til flere sjanser i et klubblag enn på landslaget, sier Ståle Solbakken og fortsetter:

– Han ligger fortsatt sju mål bak meg og det kler ham dårlig, sier Solbakken på ni landslagsmål.

Se det ene av Ødegaards to mål for Norge her:

