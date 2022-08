Forventer tøffe Riise-krav: – Mangler litt i gruppa her nå

I frisk høstluft ledet 53-årige Riise sin første fotballøkt som norsk A-landslagssjef tirsdag formiddag.

Der hadde hun 21 spillere tilgjengelig store deler av økten, mens Ada Hegerberg og Maren Mjelde trente alternativt styrke og sykkel ikledd joggesko på sidelinjen.

– Det er veldig spennende. Vi vet jo at det er et erfarent trenerteam. Nå møttes vi jo bare i går kveld og gikk gjennom en del ting, men vi så mye av det ute på feltet i dag, sier Maren Mjelde til TV 2.

Ingrid Syrstad Engen, Marthine Østenstad, Sara Hørte og Guro Bergsvand lytter når Hege Riise gir instrukser under landslagets økt på Ullevaal tirsdag. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Hun fortsetter som landslagskaptein under Hege Riise, men får nå Ada Hegerberg med seg som visekaptein i stedet for Caroline Graham Hansen og Ingrid Syrstad Engen, som tidligere har delt på rollen.

Sistnevnte kjenner Hege Riise godt fra før da 53-åringen var treneren hennes i LSK Kvinner.

– Det jeg vil trekke frem med henne er jo fotballklokskapen. Jeg tror hun vil komme inn og stille høyere krav til alle sammen og få oss til å stille krav til hverandre. Det tror jeg mangler litt i gruppa her nå. Vi må rett og slett løfte oss på det området, sier Barcelona-spilleren til TV 2.

– Vi har en del å gå på der i dette laget, men vi har spillere som vet hva som kreves. Vi må lære av hverandre og ta steg på det som gruppe sammen.

Riise har tidligere fortalt at hun i spillernes evalueringer etter fotball-EM i sommer fikk et sterkt inntrykk av at det var ønskelig med endringer og en sterkere prestasjonskultur.

– Man er ganske avhengig av å stille krav til seg selv først og så omgivelsene. Det er jeg ganske sikker på at Hege med hennes nye trenerteam med Monica og Ingvild kommer til å gjøre . Vi er avhengige av det hvis vi skal bli bedre, sier Maren Mjelde.

Monica Knudsen, Hege Riise og Ingvild Stensland under tirsdagens økt. Foto: Terje Pedersen

Allerede førstkommende fredag kommer den første testen for «Nye Norge». Da skal landslaget opp mot Belgia i VM-kvalifiseringen.

– Jeg tenker at det er veldig bra og at vi ikke har noen tid å miste med landslaget, sier Ada Hegerberg.

Hun håper at Norge i tiden fremover måler seg mot sterke motstandere slik at de blir bedre forberedt på det som venter når det virkelig gjelder i mesterskap.

– Ønsker man å prestere på et nivå, så må man møte det nivået også. Man kan ikke lure seg selv på hvor man står hvis man møter best mulig motstand hele tiden, sier Lyon-spissen.

Selv vil hun ikke felle noen dom over førsteinntrykk eller den kursen som så langt er staket ut av den nye ledelsen.

– Nå handler det om at vi må følge den plane og gjennomføre det. Fra spillernes side, så tenker jeg at det er så «basic» som at du må legge ned en innsats og vise hvordan vi skal fremstå som lag. Det ligger et voldsomt ansvar hos oss også, avslutter Hegerberg.

Norges VM-kvalifisieringskamp mot Belgia ser du fredag 2. september klokken 20.30 på NRK.