Forventer kjempesmell for Barcelona uansett utfall

I spansk fotball er det korrupsjonsskandalen rundt Barcelona som er den store saken i forkant av El Clasico.

Gigantklubben har nemlig utbetalt 7,3 millioner euro til et selskap eid av tidligere nestleder i dommerkomiteen i det spanske fotballforbundet, Jose Maria Enriquez Negreira, mellom 2001 og 2018.

I februar sprakk nyheten om at påtalemyndigheten i Spania bekreftet at klubben var under etterforskning etter utbetalingene, og i forrige uke ble Barcelona formelt siktet for korrupsjon.

I tillegg er også de tidligere Barcelona-presidentene Josep Maria Bartomeu (2014-2020) og Sandro Rosell (2010-2014) siktet for korrupsjon.

– Dette er en av de største skandalene vi har sett i spansk fotball de siste årene. Det er svært, og får mye oppmerksomhet i spanske medier, naturlig nok, sier TV 2s sportskommentator og LaLiga-ekspert Mina Finstad Berg.

Det er mange spørsmål, men det som flest stiller seg er nok hvorfor Barcelona har gjort dette. Her er det ulike versjon fra flere hold.

– Blodtørstige angrep

– Barcelona har ikke kommet ut med en ordentlig forklaring på hvorfor ennå.

Det sier TV 2s LaLiga-ekspert Guillem Balagué, som har god oversikt over sakens kompleksitet og forløp.

TV 2-EKSPERT: Guillem Balagué. Foto: TV 2

Men det Barcelona hevder de har betalt for, er rapporter knyttet til profesjonell dømming. Altså dokumentasjon på at alt går riktig for seg. Barcelona-president Joan Laporta har hevdet at dette er helt normalt.

Balagué tror ikke blindt på forklaringen.

– Hva skjedde med pengene? Hva med disse rapportene? De har vi ikke sett noe til. Dette skal retten undersøke, sier han.

Det er usikkert om pengene har bidratt til å velge ut dommere som favoriserer Barcelona, eller i hvilken grad dømmingen er påvirket. Per nå er det altså ikke snakk om kampfiksing.

Nekter for korrupsjon

– Barcelona har uttalt at dette har vært en hatkampanje og blodtørstige angrep. De prøver å slå tilbake, men det er lite håndfast de kommer med, sier Finstad Berg.

Ifølge The Athletic er Laporta klar til å slå tilbake mot de som orkestrerer et «angrep» mot klubben.

– Tror du på deres forklaring?

– Ikke helt på det de har sagt så langt. Det er veldig mange ting Barcelona sliter med å forklare. Uansett om de har gjort dette i god tro, så sitter man igjen med at de har betalt disse pengene. Det er sjanseløst og ser kjempeshady ut, sier Finstad Berg.

Utbetalingene stoppet i 2019, da Negreira sluttet som visepresident i dommerforeningen. Negreira selv har vært taus om saken, men har gitt noen korte uttalelser.

– Det eneste vi har hørt fra ham er at Barcelona ville ha nøytralitet. Han nekter for å ha favorisert dem, sier Balagué.

Barcelona-leiren hevder all kontakt med selskapet skjedde via Negreieras sønn.

Nå meldes det i avisen El Confidencial at Joan Laporta betalte sønnen til Negreira i fire år mens han var ansatt som trener i det spanske fotballforbundet. Summene skal ha vært på 750 000 euro.

– Tegner Barcelona som skurker

Avventende rivaler

Gueillem Balagué sier at det har kommet flere historier ut fra anonyme kilder. En skal gjelde at Barcelona har pekt på urettferdig dømming, og har dratt inn Real Madrid som en forklaring.

– De har alltid følt at dommerne har vært i favør Real Madrid. Det er for så vidt sant at de har kontrollert forbundet og dommerne lenge. Derfor ville Barcelona betale noen på innsiden for å «balansere» det.

Søndag kveld skal Barcelona opp mot sin argeste rival på Camp Nou i El Clasico, som sendes på TV 2 Play. Real Madrid har varslet at de vil delta i rettsprosessen videre.

Likevel har de ikke vært en pådriver for å få Barcelona straffet hardest mulig. For flere uker siden kom 18 av LaLiga-klubbene med en samlet uttalelse der de utrykket bekymring. Real Madrid var ikke med.

For ikke mange dagene siden kom de regjerende seriemesterne med sin uttalelse, hvor de varslet at de vil vitne i rettssaken.

BENEKTER: Joan Laporta er nåværende Barcelona-president, og mener Barcelona har alt på det rene. Foto: Joan Monfort

Tviler på sportslig straff

Ettersom utbetalingene stoppet for mer enn tre år siden, så er saken foreldet for LaLiga og det spanske fotballforbundet. Derfor kan ikke de direkte straffe Barcelona slik ting står seg for øyeblikket. Uefa og Fifa har har vært tause så langt.

Flere parter er siktet, og det spanske rettsvesenet følger opp saken videre. Nå venter man på en rettssak, hvor LaLiga har varslet at de vil involvere seg.

Det er en spent stemning i Spania på hvilke følger Barcelonas utbetalinger vil få. Guillem Balagué tviler på at det vil ende med poengtrekk eller degradering fra LaLiga.

– Dette krever mye arbeid, detaljer og bevis for at det skal bli en gigantisk straff for Barcelona. Jeg tror det blir en saftig bot.

Mina Finstad Berg tror klubbens renommé får svi mer enn en eventuell bot.

– Det blir uansett en kjempesmell for omdømmet. Det skal være fryktelig gode beviser og forklaringer for at dette ikke er en solid ripe i lakken. Mange hører bare at de har betalt dommere, og da får de et skadelig inntrykk. Dette blir et problem for Barcelona.

