Fortvilte etter annulleringer – så kunne Gullballen-vinneren feire

ENDELIG: Karim Benzema kunne omsider juble etter at tre målpoeng ble annullert. Foto: Alberto Saiz

Elche - Real Madrid 0-3 (0-1)

Mandag stakk Karim Benzema av med gullballen etter sin utrolige fjorårssesong. Bare to dager etter mottakelsen av den prestisjetunge prisen i Paris viste han hvorfor han kan titulere seg verdens beste fotballspiller.

Det var lenge i kampen ett hinder: offsideregelen.

To scoringer og én assist fra franskmannen ble alle annullert etter VAR-sjekk som konkluderte med at Real Madrid sto på feil side av offsidegrensen.

– Det er helt utrolig. Tre annullerte offsidescoringer med hårfin margin. Da har vi sett det også, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Der satt den for Benzema!

Med et kvarter igjen skulle det endelig lykkes for 34-åringen. Det etter hvert godt utviklede samarbeidet med Vinicius ga utteling igjen. Benzema scoret sitt femte for sesongen.

Sammen med Fede Valverdes kanonkule i 1. omgang og Marco Ansensios sene scoring ble det tre nye poeng til Carlo Ancelotti og co.

FORTVILTE GANG PÅ GANG: Karim Benzema kunne fått tre målpoeng til hadde det ikke vært for marginale offsider. Foto: Alberto Saiz

Valverde het igjen

Det to bare fem minutter før VAR koblet seg på for første gang. Karim Benzemas scoring ble annullert for offside etter at Vinicius, som serverte franskmannen, sto på feil side av grensen.

Det gjorde lite, for hovedstadslagets store formspiller denne sesongen slo til. Fede Valverde mottok ballen utenfor sekstenmeteren, og banket ballen i mål på vakkert vis.

– Han er sterk om dagen, utbrøt Osnes.

Valverde-kanon

Får luke på tabellen

Etter 26 minutter var ballen i nettet til Elche for tredje gang etter et David Alaba danset seg fremover, kombinerte fint med Benzema, og scoret. Denne gangen var gullballen-vinneren i offside, og nok et mål ble annullert.

Med et kvarter igjen kom likevel scoringen for Benzema. Den femte for sesongen i LaLiga.

Real Madrid har dermed en ledelse på seks poeng i LaLiga ned til Barcelona og Real Sociedad, som med Alexander Sørloth på banen i 90 minutter vant 1-0 mot Mallorca. Barcelona spiller imidlertid torsdag kveld mot Villerreal.

