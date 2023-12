Fortviler: – Jævla trist

Bob Bradley og Stabæk rykket ned etter 0-3-tap mot FKH i sesongens siste kamp.

Ettersom Vålerenga klarte ett poeng mot Tromsø, og begge lagene endte på 29 poeng, så rykker Stabæk ned på grunn av for svak målforskjell.

Kaptein og midtstopper Nicolai Næss setter ord på nedturen.

– Jeg er helt tom. Det er trist. Man blir tom for ord. Det er ikke sånn det skal være i Stabæk, sier han til TV 2 etter at nedrykket var et faktum.

Kapteinen peker på hvor problemet har ligget denne sesongen.

– Vi har generelt ikke vært gode nok. Vi har slippet inn for mange mål og scoret for lite. Så gikk vi en periode i sommer da vi ikke tok noen poeng i det hele tatt. Sånn skal det ikke være, erkjenner han.



Sammendrag: Haugesund - Stabæk 3-0

Dette sier Stabæk-sjefen

Bob Bradley kom inn portene etter at Lars Bohinen fikk sparken.

Amerikaneren var en skuffet mann etter kampslutt.

– Jeg er virkelig skuffet på vegne av klubben, spillerne og supporterne. Spillergruppen ga så mye denne siste perioden. Vi trodde muligheten var der for oss i dag, men vi klarte det ikke. Det er jeg lei meg for, sier han til TV 2.

SKUFFET: Stabæk-trener Bob Bradley. Foto: Jan Kåre Ness

Andrej Ilić sin scoring for Vålerenga betydde at Stabæk var under streken.



– Vi skapte ikke nok sjanser. Og når vi slapp inn og hørte de andre resultatene, så endret ting seg raskt. Vi ble straffet når vi prøvde å angripe for å finne en vei til å vinne kampen, sier Stabæk-sjefen.

– Trener du Stabæk neste sesong?

– Det er ikke det riktige tidspunktet for å snakke om det nå, svarer Bradley.



– Jævla trist

Keeper Isak Pettersson var langt nede etter nedturen.

– Dette suger. Dette er virkelig jævla trist, sier han til TV 2.

TUNG DAG: Isak Pettersson og Stabæk tapte 0-3 og rykket ned. Foto: Jan Kåre Ness

Han peker i liket med Næss på perioden i sommer som en avgjørende faktor i klubbens nedrykk.

– Vi har ikke vært gode nok gjennom hele sesongen. Vi hadde en for lang periode i sommer vi ikke tok poeng, så avsluttet vi sterkt, men det var ikke bra nok, erkjenner han.



Mushaga Bakenga føler med Stabæk-fansen.



– Tungt, veldig tungt. Jeg føler mest for fansen, sa Bakenga til TV 2.