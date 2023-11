Fortviler etter at drakt forsvant

Neste uke flytter Espen Andreas Borgersen supporterbutikken Forza Second Hand inn i nye lokaler på Maxi Storsenter på Hamar.

Der skulle Ståle Solbakken hylles med en egen vegg dekket av bilder og drakter fra landslagssjefens aktive karriere.

– I august kom Ståle innom og donerte en landslagsdrakt som han hadde brukt i kamp mot Malta i 1994. Den er såpass spesiell, og Ståle er såpass stor her på Hamar, at den skulle i ramme og henges i lokalene som vi flytter inn i, forteller Borgersen til TV 2.

Denne kampbrukte Ståle Solbakken-drakten, som Ståle donerte til Forza, er sjælt. Trolig i dag. Si ifra om du vet noe! Politianmeldes selvsagt. pic.twitter.com/dcJMAnnEnR — Forza Second Hand ♻️ (@ForzaSecondHand) November 24, 2023

Varsler anmeldelse

I mellomtiden har drakten hengt på kleshenger i butikken, men fredag var den plutselig borte. Nå fortviler Borgersen.

– Det har vært en hektisk dag med «Black Friday» og skolefri. Plutselig la jeg merke til at den var borte fra kleshengeren. Jeg lette gjennom hele butikken. Noen har nappet den med seg, så det er litt surt, forteller Borgersen.

Borgersen varsler at han vil politianmelde saken.

– Det var kjedelig for Espen og butikken. Det er sikkert noen som er verdt mer enn den, men uansett … Jeg liker både mannen og butikken, skriver Ståle Solbakken i en tekstmelding til TV 2.



LIKER BUTIKKEN: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Vegard Grøtt / Bildbyrån

– Du kan ikke ha solgt drakten ved et uhell på en hektisk dag?



– Nei. Det er bare meg på jobb, og den er ikke inne i systemet. Den er ikke til salgs, så det er ikke fare for det, sier Borgersen.

– Ekstra surt

Butikkinnehaveren mener drakten ville vært et trekkplaster.

– 94-drakten i seg selv er attraktiv. Når den også er kampbrukt av Solbakken, så er det ekstra surt at den er borte. Vi har aldri hatt noe tyveri ellers. Det har aldri blitt stjålet noen drakter før, sier han.

– Jeg vet ikke om de har visst at det er en Ståle Solbakken-drakt og hva den betyr, sier Borgersen.

LANDSLAGSHELT: Ståle Solbakken, her fra en landskamp mot Latvia i 1998. Han debuterte for Norge i 1994. Foto: Erik Johansen / NTB

De som nå sitter med drakten, kommer til å få problemer med å selge den, mener Borgersen.

– Det er et ganske lite miljø som er interessert i denne type kampbrukte og gamle drakter. De fleste i miljøet vet om den, sier Borgersen, som håper at noen leverer den tilbake.

– Jeg håper at det er noen ungdommer som har nappet den med seg uten å vite hva det var. Jeg tror drakten er viktig for butikken og Hamar fordi det skal være en vegg til ære for Ståle, som er en av de største i idretten her på Hamar, i den nye butikken, sier han.