Fortsetter som Stabæk-trener: – Oddsen for opprykk er kraftig styrket

Det skriver klubben på sine nettsider tirsdag.

– Etter en tid med usikkerhet rundt trenersituasjonen for kommende sesong, er dette en fantastisk beskjed til både klubb og fans rett før jul, skriver Stabæk.



Bob Bradley (65) informerte klubben om at han ønsker å bli med videre tirsdag.

Styreleder i Stabæk, Espen Moe, forteller til TV 2 at de er enige med amerikaneren i hovedprinsippet, men at det gjenstår noe papirarbeid.



Han sier følgende om kontraktslengden:

– Det er snakk om to til tre år. Det er det som er ambisjonen til begge parter, sier Moe.



RUTINERT: Bob Bradley i sin første kamp tilbake som trener i Stabæk i september 2023. Stabæk tapte 0-1 for Brann. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Stabæk sine odds for opprykk er kraftig styrket



TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener dette er svært gode nyheter for Stabæk.

– Selv om han ikke klarte å redde plassen, ble laget markant bedre etter Bradley sitt inntog. Spesielt imponerende var det hvor mye tillit han ga i nøkkelkamper til de aller yngste i troppen som Spiten-Nysæter og Olderheim.

– Det er også den strategien Stabæk nå skal tilbake til, og dermed virker dette som en veldig god forlengelse for alle parter. Med dette er det ikke tvil om at Stabæk sine odds for opprykk er kraftig styrket, er ekspertens dom.



KLAR BESKJED: TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah. Foto: Markus Engås / TV 2

Sønnen med videre

Sønnen til Bradley, Michael, blir også en fast del av trenerteamet til klubben, opplyser Stabæk.



– Klubben er veldig fornøyde med å få med ham med videre. Spillerne har vært veldig fornøyde med ham, og med Azar Karadas i tillegg, så har vi et strålende trenerteam. Det skal hvert fall ikke stå på trenerne neste sesong, sier Stabæks styreleder.

DUO: Far og sønn Bradley. Pappa Bob Bradley er Stabæk-trener og sønnen Michael er assistent. Foto: Skjermdump TV 2 Play

Bob Bradley gjorde comeback som hovedtrener på Nadderud i september, men klarte ikke å redde klubben fra nedrykk.

Etter 0-3-tap mot FKH på sesongens siste dag, så rykket klubben ned fra Eliteserien.