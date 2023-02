Forteller om høstens skrekkskade: – Jeg endte i bakken

BLODRØDT ØYE: Slik så ansiktet til Tromsøs Jostein Gundersen (26) ut etter et sammenstøt på trening i fjor høst. Foto: Privat

Under en internkamp i september i fjor, gikk det kanskje litt hardere for seg enn først ønsket for Jostein Gundersen.

– Gaute (Helstrup) ba oss om å gi 110 prosent på treningen, ettersom det var siste trening før en frihelg. Under økta ga unggutten Tobias Hafstad meg en liten albue, og jeg endte i bakken, forteller Gundersen til TV 2.

Rett etter sammenstøtet var 26-åringen usikker på om det var noe alvorlig som hadde skjedd.

– Det ekleste var i starten når du ikke helt vet hva som er hva. Ansiktet var hovent og man blir veldig usikker på om det har skjedd noe med synet, sier han.

Midtstopperen ble sendt til sykehus etter et kjapt legebesøk. Der kom beskjeden om at beinet ved siden av høyre øyet var brukket. Spilleren gikk så gjennom en operasjon.

Kort tid etter operasjonen ble han fortalt at alt kom til å bli bra med synet.

Gundersen måtte uansett spille med maske i en periode etter operasjonen. Den er nå kastet, og det synes han på én måte er synd.

– Masken var litt kul og det var en «trademark» i en liten periode, innrømmer han.

Nå går alt fint med tromsøværingen, og det bæres på ingen måte nag til unge Hafstad, etter uhellet.

– Vi er blitt gode venner igjen. Han var så klart lei seg og det var ikke noe gøy for ham. Men vi er gode venner nå. Jeg får gi han litt «ekstra» på trening nå, sier Gundersen med glimt i øyet.

Kontraktsforlengelse

På mandag annonserte Tromsø at Gundersen signerte en kontraktsforlengelse med klubben, som strekker seg ut kommende sesong.

Forsvarsspilleren er glad for å videre kunne spille i rødt og hvitt.

– Det er så gøy å være her nå at det hadde sittet langt inne å dra i sommer. Jeg vil se om vi kan ta enda flere steg, som jeg har troa på at vi kan få til. Det lover godt, understreker han.

BLIR MED VIDERE: Jostein Gundersen (26) stortrives i Tromsø-drakten. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz

Klubben selv er fornøyd med ha med Gundersen videre.

– Vi er glade for å signere Jostein ut sesongen. Han er en erfaren og viktig spiller for oss, og med avtalen på plass gir det større ro rundt årets sesong. Det gir oss i tillegg muligheten til å bygge videre på det vi er i gang med, sier sportssjef i TIL, Lars Petter Kræmer-Andressen, til klubbens hjemmesider.

I forrige sesong spilte Gundersen 23 kamper i Eliteserien for Tromsø, og scoret to mål.