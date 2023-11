Forsvarer Strandberg: – Bunnsolid

TAS I FORSVAR: Norges landslagssjef Ståle Solbakken og Stefan Strandberg under en trening med herrelandslaget i fotball før EM-kvalifiseringskampene i fotball mot Spania og Georgia. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

VIF-kapteinen var en av Solbakkens utvalgte i tirsdagens landslagsuttak.

TV 2-ekspert Yaw Amankwah var tydelig hva han mente før uttaket.

Over ti tusen har sagt sitt om Stefan Strandberg burde spille for landslaget.

Onsdag formiddag viser pollen at omtrent 86 prosent mener at han ikke bør spille, 9 prosent har svart at Ståle bestemmer og nesten 5 prosent har svart ja.

– Jeg er glad for at det var ni av ti, og ikke ti av ti. Det viser at det er noen som har fulgt med, sier Solbakken til TV 2.

TILLIT: Stefan Strandberg har fortsatt tillit fra Ståle Solbakken. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Landslagstrener Ståle Solbakken er enig med de 5 prosentene og tok tirsdag ut Vålerenga-kapteinen til kampene mot Færøyene og Skottland.

– Hvis du ser på prestasjonene til han og Leo har det jevnt over vært solid. Vi har sluppet til veldig få sjanser. Vi har sluppet inn for mange mål, men vi er blant de fire landene i kvaliken som har sluppet til færrest målsjanser. Stefan Strandberg har vært en del av det, sa Solbakken under pressekonferansen.



Etterpå sa Solbakken at han ikke har noe behov å ta Strandberg i forsvar.

– Jeg vil bare poengtere at han har gjort en bunnsolid jobb for oss og han kan fortsatt gjøre det.

Skjevt fokus

Til avisen VG slår Strandberg tilbake mot kritikken.

– Folk går ofte etter vinden: hva som er populært og hva de fleste mener. Det bryr jeg meg ekstremt lite om.



Solbakken synes at det er et skjevt fokus Strandberg, spesielt i sosiale medier.

– Det er et utrolig skjevt fokus på han. Det merker jeg jo på de hendelser jeg får, så blir det jo ofte å henvise til sosiale medier. Det blir henvist til kilder som ikke jeg kjenner noe særlig til.

– Og jeg forstår de mekanismene, for jeg er helt enig at hvis du tar de kampene han hadde før forrige samling, så var Stefan veldig god. Han hadde tre-fire perfekte kamper for Vålerenga, hvor han kanskje var Vålerengas beste spiller, sier han.

Landslagstreneren innrømmer at det ikke har vært like bra prestasjon i de siste kampene.

– Da reagerer jo folk, og så er det en posisjon som vi kanskje mangler toppbredden, men samtidig så har vi forskjellige typer.

– Som jeg sa på pressekonferansen, har Kristoffer Ajer spilt veldig lite hos oss, han har vært veldig lite med, han har tre store skader. Kanskje er tiden kommet til at han skal få prøve seg i en toer, som han veldig sjeldent spiller til daglig, sier Solbakken.

DIREKTE NEDRYKK: Stefan Strandberg og Vålerenga er på direkte nedrykk før de siste to kampene i Eliteserien. Foto: Jan-Petter Dahl

– En god duo

Han forklarer at de har et sonebasert forsvarsspill som er detaljorientert, noe han mener passer Strandberg bra.

– Det har vi gjort veldig bra i 60-70, kanskje 75 minutter. Og så har det veltet litt på slutten i en del kamper. Det er Stefan veldig god til.

– Jeg tror at hvis du spør Leo Østigaard, så tror jeg at han synes at det er veldig trygt og godt, og at de er en god duo. Det tror jeg også spillere på landslaget synes. Det synes hvert fall trenere, og det er den indikasjonen, den følelsen og den fasiten vi sitter med, føler vi.



IKKE ENIG: TV 2s fotballekspert, Yaw Amankwah, mener ikke at Stefan Strandberg har fortjent en plass på landslaget. Foto: Markus Engås / TV 2

– Ikke forenlig med å skulle representere Norge

TV 2-ekspert Yaw Amankwah er derimot ikke enig med Solbakken om at Strandberg fortjener en plass i landslagstroppen.

– Jeg står fjellstøtt. Det han har levert fra forrige samling til denne samlingen her, det er ikke på et vanlig eliteserienivå det er på et lavt eliteserienivå.

– Da mener jeg at det ikke er godt nok for et Norge som ønsker å spille store mesterskap. Selv om de kampene som kommer nå er ubetydelige, uavhengig om det er Stefan Strandberg eller noen andre, syns jeg ikke de prestasjonene er forenlige med det å skulle representere Norge, sier Amankwah til TV 2.

– Han mener vi er for opptatt av sosiale medier, er vi det?

– Nei, den vurderingen er uavhengig av det. Jeg har sett stort sett hvert sekund av eliteseriefotball som Vålerenga har spilt i år. Jeg syns at inn mot forrige samling var Stefan Strandberg veldig god og veldig solid.

Eksperten ser imidlertid en negativ utvikling.

– De kampene som har vært mot Lillestrøm, Rosenborg og nå senest Sarpsborg har han, som resten av Vålerenga og spesielt forsvaret, vært veldig svake. Vi ser han bomme på et straffespark mot Rosenborg.

– Det er unaturlig å tro at han vil komme til en landslagssamling proppfull av selvtillit og på sitt aller beste.