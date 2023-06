Forsvarer sjefens valg: – Ikke noen Norway Cup-løsning

Etter at en kommunikasjonssvikt skapte forvirring etter Norges åpningskamp mot Sveits i EM, forklarte landslagssjef Leif Gunnar Smerud fredag formiddag at keeper-spørsmålet var avklart allerede mandag denne uken.

– I forkant av mesterskapet hadde jeg tatt en beslutning og gitt beskjed om at Mads står mot Sveits og Klaesson står mot Frankrike, sier landslagstreneren.

– Når det ble det trykket på Mads, så tenkte jeg at det var greit å gå ut med det. Da rakk jeg ikke å gi han beskjed, så han visste ikke at jeg kom til å avsløre det rett etter kamp, forklarer Smerud til TV 2.

SVARTE PRESSEN: Kristoffer Klaesson, Leif Gunnar Smerud og Mads Hedenstad Christiansen møtte pressen fredag formiddag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Den planlagte roteringen har skapt flere reaksjoner blant norske fotballentusiaster og enkelte mener at landslaget bør holde seg til én førstekeeper i et mesterskap.

Nå forsvarer tredjekeeper Rasmus Sandberg landslagssjefens avgjørelse.

– Noen Norway Cup-løsning er det ikke. Kristoffer og Mads er to helt fantastiske keepere. De er jevngode og de har forskjellige fordeler og «godfoter». Det handler om hvem som passer spillestilen best, sier Sandberg til TV 2.

– Så da er det du som står tredje kamp mot Italia?

– Ja, altså den avtalen der … jeg trodde jeg skulle spille sluttspillet, men vi får se, humrer trønderen.

HUMØRSPREDER: Tredjekeeper Sandberg, stort sett alltid med et smil om munnen, har blitt U21-lagets store humørspreder. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Du vet aldri. Han har i alle fall lyst, fortsetter Smerud.

Selv forklarer U21-sjefen keepervalget på denne måten:

– Vi har to gode keepere og det er mange meninger om hva som er best for laget. Men det er min som gjelder. Jeg har kommet til vurderingen som jeg delte med keeperne på mandag.

For Sandbergs del, som til vanlig er førstekeeper i 2. divisjonsklubben Stjørdals-Blink, er rollen under EM, først og fremst å være en humørspreder og lagspiller.

JUBEL: Rasmus Sandberg og Stjørdals-Blink slo ut storebror Rosenborg i cupens andre runde. Foto: Ole Martin Wold

Det betyr at han trolig går glipp av klubblagets kamp mot Vålerenga i fjerde runde av cupen onsdag.

– Plutselig får jeg sjansen, da er jeg klar til å ta den. Jeg kan ikke dra hjem til Trøndelag nå. Jeg skulle gjerne ha ønsket det, det er jo godvær og god stemning i Trondheim, men nå er jeg her, sier den alltid smilende 22-åringen.

– Så du tenker ikke på Vålerenga?

– He-he, det gjør jeg nok. Jeg snakket litt med Seedy (Jatta) om det. Jeg tror han var redd for at dette er én av ti, så det ligger i bakhodet, sier Norges tredjekeeper.