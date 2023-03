Forsvarer Fernandes: – Ingen er perfekt

Etter Manchester Uniteds stortap mot Liverpool sist søndag, har Bruno Fernandes fått det glatte lag i engelske medier. I Manchester Evening News ble portugiserens opptreden på Anfield blant annet beskrevet som «fryktelig».

Noe av det som har blitt sterkt kritisert i etterkant av kampen, er midtbanespillerens holdning på banen da ting begynte å gå galt mot Merseyside-klubben. Chris Sutton sa til BBC at spilleren aldri burde få være kaptein igjen for klubben.

Nå tar Erik ten Hag tatt Uniteds nummer åtte forsvar:

– Han er fortsatt vår kaptein (når Harry Maguire ikke spiller). Jeg synes han har en briljant sesong og har spilt en viktig rolle for den posisjonen vi er i. Han gir laget energi og løper med intensitet. Han peker og veileder lagkameratene, sier treneren i torsdagens pressekonferanse.

STØTTES AV MANAGEREN: Bruno Fernandes (i hvit) fikk det ikke til mot rivalen. Her er han i duell mot Liverpools Mohammed Salah. Foto: CARL RECINE

Videre minner nederlenderen på at Fernandes kun er et menneske.

– Ingen er perfekte, og alle gjør feil. Jeg er veldig glad for å ha Bruno på laget, understreker han.

Marcus Rashford snakker også om midtbanespilleren med et positivt fortegn på pressekonferansen.

– Jeg elsker å spille med Bruno. Han har vært en god leder for oss, selv når han ikke er kaptein. Andre spillere har blitt bedre ledere på grunn av ham. Det er ingenting negativt å si om Fernandes og som manageren sier er ingen perfekte. Han har min støtte hundre prosent, sier Uniteds toppscorer.

GODE LAGKOMPISER: Bruno Fernandes og Marcus Rashford har hatt mye å juble for denne sesongen, til tross for braktapet mot Liverpool. Foto: PHIL NOBLE

– Et stort tilbakefall

Etter sjokktapet skal Uniteds spillere ha reflektert dypt over hva som traff dem. For lagets del handler det nå kun om å reise seg fra støvet.

– Vi vet at tilbakefallene vil komme i en sesong. Dette var et stort tilbakefall, men på våre 23 siste kamper har vi kun hatt to tap. Vi lærte mye av kampen som kan hjelpe oss i fremtiden. Vi beveger oss videre og ser fremover, sier ten Hag.

Rashford innrømmer at tapet var vanskelig å godta. Likevel er han håpefull til de neste kampene.

– Det handler ikke kun om resultatet. Å tape mot rivaler som Liverpool gjør vondt, og det er ingen god følelse. Samtidig husker jeg på de gangene vi har slått dem. Dette er fotball og det er derfor vi elsker dette spillet. Det er skuffende, men vi kan ikke dvele ved det. Vi kjemper fortsatt på alle fronter og har mye å spille for, understreker engelskmannen.

ØNSKER Å SLÅ TILBAKE: Både Marcus Rashford og Erik ten Hag mener det er viktig å komme sterkt tilbake etter flausen på søndag. Foto: OLI SCARFF

Manchester Uniteds spiller mot Real Betis i Europaligaen klokken 21.00 torsdag.