Forsvant plutselig: – En veldig tøff tid

Ellie Roebuck (24) forteller om den dramatiske årsaken til at hun plutselig var borte fra Manchester City-troppen.

– Nå føler jeg at tiden er inne for å fortelle hva som har skjedd i det siste.

Etter å ha vært ute av de siste elleve kamptroppene til Manchester City, deler Ellie Roebuck nå åpenhjertig i sosiale medier om årsaken til fraværet.

Den engelske landslagsmålvakten har blitt rammet av hjerneslag.

– Heldigvis er det ingen varig skade på hjernens funksjon eller syn, skriver Roebuck.



LANDSLAGSMÅLVAKT: Ellie Roebuck fanger ballen foran norske Sophie Román Haug i en landskamp mot Norge i 2022. Målvakten står med elleve landskamper. Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån

24-åringen fra Sheffield fikk oppdaget slaget etter å ha gått til legen som følge av at hun hadde følt seg min bra en periode.



– Jeg har hatt mange uker med oppfølgingstester og spesialavtaler. Med støtte fra det medisinske apparatet i klubben er jeg på bedringens vei. Det er flott å være tilbake med jentene, jobbe med rehabiliteringen og enda viktigere: Å føle at man er tilbake til å være normale Ellie igjen.

– Det har vært en veldig tøff tid, men med støtte fra familien min er jeg nå veldig positiv og spent på å komme tilbake på banen. Livet kan gi deg uventede utfordringer. Hvis dette året har lært meg noe, er det at jeg er sterk og at jeg vil gi alt jeg har for det jeg elsker mest, fortsetter Roebuck.

Roebuck var sist i Manchester City-troppen mot Manchester United i Conti Cup 24. januar, ifølge The Athletic.

Målvakten var med på det engelske landslaget som vant EM-gull i 2022 og tok sølv i VM året etter. Hun vant også ligaen med Manchester City i 2016.