Første VM-nasjon med kollektiv protest mot Qatar: – Håper andre inspireres

Det australske landslaget er den første VM-nasjonen som kommer ut med en kollektiv protest mot Qatars brudd på menneskerettighetene.

Socceroos, som landslaget kalles, legger ingenting i mellom når de i en tre minutters lang video sier akkurat hva de mener om hverdagen til migrantarbeidere og homofile i Qatar.

I Qatar kan homofili ifølge lovverket deres straffes med inntil sju års fengsel.

I en video publisert av på landslagets hjemmeside kommer 16 av landslagsspillerne med en bønn til Qatar.

– Det må skapes et migrantsenter for arbeidere som utsettes for brudd på menneskerettighetene, og homofili må avkriminaliseres, sier en av deltakerne i videoen.

– Slik kan vi skape en arv som går mye lengre enn det siste fløytesignalet i Qatar.

REAGERER: Mathew Ryan er en av spillerne som hever stemmen i videoen. Foto: Shuji Kajiyama

Blant spillerne som snakker i videoen er landslagskaptein Mathew Ryan, Jackson Irvine, Mathew Leckie, Bailey Wright og Danny Vukovic. Det understrekes at samtlige på og rundt landslaget er enig i innholdet.

Videoen fra landslaget kan du se ved å trykke her.

I videoen erkjenner spillerne at Qatar har iverksatt noen viktige reformer de siste årene. Blant annet rundt kafala-systemet.

De mener likevel at reformene ikke er nok. Og peker spesielt på rettighetene til skeive folk, samt lidelsen migrantarbeidere og familiene deres har måtte gå igjennom.

– Lidelsen migrantarbeiderne har måtte gå gjennom kan ikke ignoreres

Landslagets kaptein Mathew Ryan forteller i videoen at landslaget de siste to årene har satt seg inn i levevilkårene til menneskene som bor i Qatar.

Gjennom samtaler med Amnesty og andre organisasjoner følte de at de hadde tillært seg nok kunnskap til å ta ordet.

– Lidelsen arbeiderne og deres familier har blitt utsatt for på grunn av turneringen kan ikke ignoreres, sies blant annet i videoen.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg roser de australske landslagsspillerne.

– Jeg synes dette er veldig positivt. Det at lagene og spillerne som faktisk skal delta begynner å si ifra, det er veldig bra. De har en helt unik plattform og mulighet til å sette press på både Fifa og Qatar.

– De har muligheten til å få dette mesterskapet til å handle om mye mer enn glansbildet og festen Fifa og Qatar ønsker det skal være. Alt som pirker ved det glansbildet er positivt, sier Mina Finstad Berg.

Australia er i samme fotballorganisasjon som Qatar. Begge to tilhører Den Asiatiske Fotballforeningen (AFC).

Flere nasjoner har varslet markeringer: – Australias handling er mer direkte

Flere land har allerede varslet markeringer. Blant annet skal England og sju andre nasjoner spille med et kapteinsbind hvor budskapet er å stoppe alle former for diskriminering.

Det danske landslaget har presentert en svart bortedrakt som skal hedre migrantarbeiderne som har mistet livet under oppbyggingen av Qatar før VM.

– Det Australia nå gjør er både mer direkte og tydeligere. De går ganske rett til kjernen på mye av det som er problematisk med Qatar som vertsnasjon for et VM, sier Finstad Berg.

– Jeg håper andre nasjoner lar seg inspirere. Det har kommer ulike former for markeringer og protester. Jeg har et håp om at dette skal øke i styrke inn mot VM og at man skal se det tydelig i VM. Aller helst fra de største stjernene.