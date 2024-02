Første på 107 år: – Trodde ikke på det

HISTORISK: Vilde Mollestad Rislaa er den første kvinnelige treneren for et førstelag for herrer i Skeid. Foto: Anders Vindegg / Skeid

Veggene på Nordre Åsen bærer spor av tidligere seire og nederlag.

Forbi gamle bilder og trofeer som vitner om klubbens lange historie, trasker en autoritær kvinne med håret i hestehale.

I løpet av Skeids 107 år lange historie har alle hovedtrenerne hatt én ting til felles. De har alle vært menn.

I november ble rekken brutt. Inn kom Vilde Mollestad Rislaa. Hun skal nå ta styringen i garderoben på Oslo øst.

– Først trodde jeg ikke på det. Jeg turte ikke å ta noe glede på forskudd. Plutselig står man der, og alt man har jobbet for i alle år går i oppfyllelse. Drømmen går i oppfyllelse, sier 31 år gamle Rislaa til TV 2.

Ikke forventet

Snøen er i ferd med å smelte under vintersola når TV 2 møter den ferske hovedtreneren på Nordre Åsen kunstgress. Hun går inn i sin sjuende uke som hovedtrener for Oslo-klubben.



– Man blir litt stolt, da. Man går og lurer på om det noen ganger vil skje, og hvordan fremtiden ser ut. Så det er spesielt.



For bare ett år siden kom 31-åringen til Skeid – etter ni år hos nabo Grorud. I sitt første år i klubben ledet hun juniorlaget til opprykk.

Likevel kom det overraskende på når jobbtilbudet for førstelaget kom.

UNGDOMSTRENER: Vilde Mollestad Rislaa var tidligere trener for G14-laget i Grorud IL. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Var det forventet at du skulle få jobben?

– Det tror jeg ikke – verken for meg selv eller for andre. Jeg tror det var overraskende for flere at det til slutt var jeg som ble presentert som hovedtrener, forteller hun.

– Hva ville Vilde sagt for ti år siden, dersom hun så deg i denne jobben nå?

– Jeg tror ikke jeg var i nærheten av tanken. Så det er artig å sitte her nå.

Andre i rekka

I 2020 ble Renate Blindheim historisk da hun tok over ansvaret for herrelaget til Sotra i andredivisjon. Det skulle ta tre og et halvt år før nummer to fulgte etter.

– Det er spesielt, men jeg er nummer to, og jeg tror de individuelle forskjellene mellom trenere er større enn kjønn. Jeg ønsker å være med å bryte barrierer og gjøre det enklere for andre kvinner å komme etter, forteller Rislaa.

– Møter du på fordommer?

– Det er sikkert en del fordommer der ute, men jeg tror kanskje de blir mer gjeldende hvis det skulle bli et par tap fra starten. Da svarer jeg kun til forventning – fordi jeg er kvinne, og kvinner skal ikke jobbe i fotballen. Men jeg møter på lite fordommer foreløpig.

HISTORISK: Renate Køppen Blindheim ble i 2020 den første kvinnelige hovedtreneren for et herrelag i øverste divisjoner i Norge noen sinne. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Noe av det som er viktig for sørlendingen, er å skille prestasjonen fra kjønn.

Hun er tydelig på at hun håper at utfallet av den kommende sesongen skal basere seg på en kollektiv innsats, og ikke bero seg på at hun er kvinne – uansett hvilken vei det går.

– Jeg tror vi må se fagkunnskap og erfaring som det viktigste, foran kjønn. Men både i Skeid og i Grorud har jeg opplevd å bli tatt seriøst for de ferdighetene og kunnskapene jeg har, sier hun.

Roser den nye treneren



Målet er å gjenta suksessen hun oppnådde med juniorlaget i fjor. Og på sikt å være et stabilt lag i OBOS-ligaen.



– Vi vil regnes med som Obosligaklubb, i stedet for å være en jojoklubb som går opp og ned. Så det å ta gode valg nå og for fremtiden for at vi skal kunne komme dit, det ligger i bakhodet vårt hver dag, forteller Rislaa.

En skuffende sesong med kun tre seiere ble fasit for Skeid i fjor, som nok en gang måtte si på gjensyn til OBOS-ligaen.

Bendik Rise er en av spillerne som var med på Skeids traurige vei ned i PostNord-ligaen – hvor han har spilt i en årrekke med sin barndomsklubb Hødd. Han ser lyst på fremtiden med Rislaa i spissen.

FORNØYD: Bendik Rise er en av spillerne i troppen til Rislaa. Her mot Jerv i fjorårets Obosliga. Foto: Anders Vindegg / Skeid

– Det har ikke vært noe problem. Vilde har glidd rett inn, har full kontroll på det hun skal gjøre og gjør sånn at vi vet hva vi skal gjøre, forteller Rise til TV 2.



Han legger til:

– Det var en krevende start etter den sesongen vi hadde i fjor, men det er en positivitet både i gruppa og i klubben som er veldig bra, og det skal Vilde ha mye av æren for.

«Ekte Oslo»

Tiltak ble satt inn med en gang 31-åringen hadde skrevet under på kontrakten for de neste to sesongene.

Første tak var å skape en tilhørighet gjennom eierskap til klubben. Det ble igangsatt ved å pusse opp garderobene.

– Alt som skaper tilhørighet har vært viktig fra start. Og det handler om å videreføre det til oss. Det arbeidet gjenstår, men vi er på god vei med å tydeliggjøre hvem vi er, sier hun.

Langs hele veggen i garderoben er det malt «Ekte Oslo» i hvitt – i sterk kontrast til den rødmalte veggen. I tillegg er Skeid-logoen å finne i alle rom.

– Vi må forstå hvem vi er og hva vi spiller for. Og så må vi tenke over hva historien vår er, men også hva som skal bli historien, forteller sørlendingen.

NY KULTUR: «Ekte Oslo» står malt flere steder på Nordre Åsen. Foto: Anders Vindegg / Skeid

Foreløpig har det meste klaffet for den ferske Obosligatreneren.

Det har også kjærligheten. For nesten ti år siden, møtte sørlendingen sin match i en gutt fra Haugerud i Oslo i Australia.

Det ingen visste da, var at Rislaa noen år senere skulle ta over jobben som hovedtrener i Skeid.

– Han er Skeid-supporter og pleide å stå sammen med «Oksene» da han var ung. Han ble ekstremt glad da jeg meldte overgang til klubben.