– Først nå jeg har skjønt hvor tøft og vanskelig det er

Forrige helg var det Martin Ødegaard mot Erling Braut Haaland. Nå er det duket for en ny norsk duell i en stor liga.

Lørdag tar Alexander Sørloths Real Sociedad imot Jørgen Strand Larsen og Celta.

Begge ligger an til å starte for hvert sitt lag. Så lenge Sørloth holder seg skadefri, er han bankers på Real Sociedad. Ni seriemål - fem etter VM gjør at trønderen er blant de ypperste målscorerne i LaLiga.

Nå har det begynt å svinge av Strand Larsen også. Spissen gikk lenge uten å score mål, men i løpet av tre uker ble det to scoringer også på haldenseren.

– Utrolig tøft

To nordmenn i god form i LaLiga lar seg høre.

– Det er stort. Og viktig for norsk fotball, selvfølgelig, selv om dette gir ganske hard konkurranse fremover, sier Strand Larsen smilende til TV 2.

Han gleder seg til å møte høytflyvende Sørloth, som ble kåret til månedenes spiller i LaLiga i januar.

I høst møttes de for første gang på banen i det omvendte oppgjøret i Vigo. Da var Real Sociedad sterkest.

De to tidligere Groningen-spillerne har også rukket å bli kjent med hverandre på landslaget i høst, i en spisskø der Sørloth stiller foran.

– Jeg tror ikke den kampen kommer til å avgjøre hvem som skal være med, for Sørloth og Erling (Braut Haaland) er jo med uansett, sier han.

Strand Larsen har naturligvis fulgt med på landsmannen.

– Det Sørloth gjør er veldig, veldig bra. Han scorer masse mål, og det er det en spiss skal gjøre. Han har bare skutt til, og scoret så mange mål som han har gjort.

Sørloth scoret «bare» fire seriemål forrige sesong, og nå erfarer Strand Larsen i debutsesongen at nivået er høyt.

– Det er tøft av Sørloth å score så mye, og det er først nå jeg skjønner hvor tøft og vanskelig det er i en slik liga. At han har har scoret så mange mål allerede, er helt utrolig stort.

– Spisser har jo opp-og-ned-perioder, og nå håper jeg at det er min tur til å skyte meg oppover, sier den tidligere Sarpsborg 08-spissen.

I Real Sociedad synes Alexander Sørloth at det er morsomt å legge merke til at en nordmann til markerer seg i LaLiga.

– Erling har hatt fokuset på seg lenge. Han har jo blitt behandlet som en verdensstjerne og fått den behandlingen av mostanderne. Nå som vi er flere som gjør det bedre, så tror jeg det vil bli lagt merke til. Det kan være med på å spre fokuset på flere, slik at det også gagner Erling, sier han.

– Håper han ikke scorer

Det er ikke bare målteften som skiller dem denne sesongen. Tabellsituasjonen til lagene er på hvert sitt ytterpunkt.

Real Sociedad har vært den store positive overraskelsen i LaLiga. Champions League-plassen er langt innenfor rekkevidde, med åtte poeng å gå på.

I andre enden har Celta kjempet hele sesongen. Noen gode resultater har gitt dem et pusterom, men det er bare tre poeng til nedrykk.

– Vi får håpe Sørloth ikke scorer til helga og at vi drar dit og vinner 1-0, men det blir en tøff bortekamp. Selv om vi alltid går for seier, vil vi være fornøyd med uavgjort, erkjenner Strand Larsen.

