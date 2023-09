Forsøkte å lenke seg fast til målet – En uting

Se hendelsen som ikke ble vist på TV i videovinduet øverst!

Like etter pause i Norges kamp mot Georgia forsøkte tre aktivister å ta seg inn på Ullevaal-gresset.

En av dem kom seg helt til det ene målet, men ble stoppet før han klarte å stripse seg fast til stolpen.

– Jeg så bare at vedkommende sprang mot stolpen. Han hadde vel tenkt å sette seg fast, men de fikk ordnet opp i det, det er det viktigste, sier landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland til TV 2.



De to andre ble tatt raskt av vaktene som stod langs banen.

Like etter hendelsen sendte «Stopp oljeletinga» ut en pressemelding.

Organisasjonen benytter seg av forstyrrende ikke-voldelig sivil ulydighet for å få frem budskapet sitt.

De krever umiddelbar stans i videre oljeleting på norsk sokkel. I pressemeldingen skrev de følgende:

«Mens landslaget kjemper for en EM-plass i 2024, kjemper Stopp oljeletinga for at vi kan ha EM i 2050».

De skriver også at de tre personene som fikk stoppet kampen i noen få minutter var støttespillere av dem.

De tre banestormene er to kvinner i 20-årene og en mann i 30-årene.

– De er anmeldt av politiet for ordensforstyrrelse og er bortvist fra stadion. De kan vente seg en reaksjon fra politiet, sier Gjermund Stokkli, operasjonsleder ved politiet i Oslo.

FORTSETTER KAMPEN: Det var aksjonister fra Stopp oljeletinga som griset til Monolitten i Vigelandsanlegget i fjor.

Norske landslagsspillere reagerer

Norge har skjerpet sikkerhetsrutinene sine til landskampen mot Georgia. Da spillerne ankom arenaen før kampen var sperringene satt opp ganske mye lengre vekke enn de tidligere har vært.

De var årvåkne vakter på Ullevaal som sørget for at det kun var snakk om få minutter med stans i spillet.

En lignende hendelse skjedde under Evertons kamp mot Newcastle i fjor. Da var det en støttespiller til en søsterkampanje av «Stopp oljeletinga» som klarte å lenke seg fast til stolpen.

Etter flere minutter klarte vakter å løsne demonstranten fra stolpen og fikk båret ham ut. Trolig var dette også planen på Ullevaal tirsdag kveld.

– For å være helt ærlig så fikk jeg ikke med meg noe annet enn at de ble stoppet ganske tidlig og brutalt. Jeg vet ikke om de fikk spredt budskapet sitt, det tviler jeg litt på, sier landslagsspiller Patrick Berg.

IKKE FAN: Patrick Berg var lite imponert. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Benfica-spiller Fredrik Aursnes fikk heller ikke med seg så mye av det som skjedde. Han er kritisk til at aktivistene forstyrrer idrettsarrangement for å få frem budskapet sitt.

– Jeg synes det er en uting som ikke hører hjemme her, sier Aursnes.

Han får støtte av Patrick Berg.

– Det er jo nesten så man begynner å bli vant til det, man har sett det både i tennis og andre idretter. Personlig synes jeg det virker litt mot sin hensikt, spesielt malingen de har kastet, det tror jeg irriterer flere enn det bringer frem budskapet de ønsker å få frem. Mitt tips er å kanskje finne andre måter å spre budskapet på, sier Bodø/Glimt-spilleren.

Organisasjonen skapte store overskrifter da de i november 2022 tilgriset Monolitten i Vigelandsparken med maling.

Pekte på Solbakken-sitat i pressemeldingen

Landslagssjef Ståle Solbakken ble nevnt i pressemeldingen til organisasjonen, men han ønsker ikke å mene noe særlig om det som skjedde.

– Det fikk jeg ikke med meg, eller jeg fikk det med meg, men jeg har ikke brukt en kalori på det, sier Solbakken.

I pressemeldingen pekte «Stopp oljeletinga» på at Solbakken har uttalt at idrett og politikk henger sammen.