Fornøyd Solbakken vil ikke gi Sørloth favorittplassen

Det blir ingen drømmerolle på landslaget for Alexander Sørloth. Men landslagssjefen gleder seg over en trofast spiller i storform.

Scorer Sørloth i sin sjette på rad? Se Real Madrid - Real Sociedad søndag kl. 20.30 på TV 2 Sport Premium!

Alexander Sørloth er kanskje i sin beste form i karrieren, og klubben kan takke trønderen for at de ligger an til å spille i Champions League neste sesong.

Fem mål på de siste fem kampene har gjort Sørloth til en avgjørende nøkkelspiller for Real Sociedad og en kulthelt i San Sebastian.

Og ikke minst landslagssjefen fornøyd.

– Han har hatt en fin periode. I takt med Real Sociedad har han prestert bedre, og det har vært bunnsolid. Jeg er veldig «happy» med ham, sier Ståle Solbakken.

IMPONERT SJEFEN: Alexander Sørloths form har gjort Ståle Solbakken glad. Foto: ANDER GILLENEA

– Det gjelder for Erling også

Det er spesielt én ting Solbakken har lagt merke til som er blitt kraftig forbedret av Sørloth.

– Han har vært veldig effektiv og vært flink til å sette sjansene sine. I tillegg har han fått en fin kontinuitet i spillet sitt.

Det har landslagssjefen rett i. Sørloth scorer bra på xG, altså forventet antall mål ut i fra sjansene. Verktøyets indikasjon sier han burde ha scoret seks mål, men det har blitt åtte scoringer.

Solbakken er ikke overrasket over at Sørloth for første gang siden oppholdet i tyrkiske Trabzonspor i 2019/20-sesongen har vært i en slags scoringsform.

– Det er lettere når laget fungerer, og da blir scoringsmulighetene gode. Det gjelder for Erling (Braut Haaland) også, han og trenger det. I tillegg tror jeg det betyr mye at han får spille jevnlig, sier Solbakken.

Onsdag var Sørloth på banen da Real Sociedad møtte Barcelona på Camp Nou. Da bommet 27-åringen på en svær sjanse. Nå venter en ny, stor oppgave på Santiago Bernabeu.

– Plutselig får en mulighet eller at det er en dødball. Klart det kan bli scoring på ham, sier Solbakken.

– Bare Lewandowski og Benzema er bedre akkurat nå

Ingen Sørloth-råd

Selv om det er nærmere to måneder igjen, så er Norges møte med Spania i starten på EM-kvalifiseringen en viktig kamp i det fjerne. Men Solbakken tenker ikke å ringe Sørloth for å hente inn råd.

– Dette har vi god kontroll på. Men hvis Sørloth har noen gode tips, så tar vi imot, humrer Solbakken.

På landslaget har Sørloth naturligvis måtte innrette seg en annen norsk spiss som er god om dagen. Erling Braut Haaland har blitt dyrket som spydspissen, mens Sørloth har fått en litt annen rolle enn i Real Sociedad.

For mens han er stort sett en klassisk spiss der, har det blitt nye posisjoner under Solbakkens ledelse.

– Hos oss har han hatt en fri rolle offensivt, gjerne som en sidespiss. Da blir han trukket lengre ut på kanten. Men han har spilt gode kamper for oss.

Solbakken legger til at Braut Haaland gikk glipp av flere kamper i den forrige VM-kvaliken.

– Da er det gledelig at vi har Sørloth i form, sier Solbakken.