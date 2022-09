Forlot erkerivalen for å oppnå drømmen: – Det betyr utrolig mye

For Branns Rikke Nygard (22) var onsdagens CL-kamp ekstra spesiell.

HISTORISK KAMP: Rikke Bogetveit Nygard kom inn for Brann i CL-kampen mot Rosengård. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Over 6000 stilte på tribunen da Brann-kvinnene jaktet et historisk gruppespill i Champions League. For Rikke Nygard betydde støtten ekstra mye.

– Som innbytter satt jeg og hørte på alle som ropte og heiet underveis. Det betyr utrolig mye for meg. Vi legger merke til det, sier Brann-spilleren til TV 2.

Og da det gjenstod 20 minutter av kampen, fikk Nygard slippe til da hun kom inn for Maria Brochmann. Brann Bataljonen sang den hjemvendte bergenserens navn i flere minutter da hun skulle inn.

– Det var stort. Jeg er jo bergenser selv. Å komme hjem har vært det eneste riktige for meg. Å få spille på Stadion foran alle disse tilskuerne er stort.

Nygard kjente publikums støtte både før, under og etter kampen i Bergen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Midtbanespilleren spilte en nøkkelrolle for Vålerenga i vårsesongen, men valgte likevel å dra fra Oslo-klubben til Brann i sommer.

– Hvorfor tok du det valget?

– Brann er en god klubb. Det er gode utviklingsmuligheter. Det er gode planer for både klubben og meg. I tillegg trengte jeg å komme hjem til familien og nære. Å begynne litt på nytt for å ta nye steg. Jeg tror Brann er den riktige klubben for det.

«Rikke Nygard er en av oss», sang Brann-fansen. For tre måneder siden var hun på samme stadion, men da i erkerivalens farger.

Og selv om rødtrøyene fikk en tung avslutning på kampen, er 22-åringen glad for å bidra.

– Det var kjekt. Jeg skulle inn og gjøre en jobb med å løpe mye. Vi lå lavt, men de fikk et mål. Det var mest å gjøre jobben og sikre et godt resultat. Og det gjør vi selv om vi slipper inn.

Nygard, som slo gjennom i Toppserien for Arna-Bjørnar, innrømmer at Brann ikke hadde helt kontroll på tampen av det intense oppgjøret.

– Det var litt seigt. Man løper bare og man løper imellom. Det er jobben som må gjøres. Det glapp litt på slutten.

Det ble mye løping på midtbanespilleren. Her jakter hun den svenske landslagsspilleren Olivia Schough. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

1-1-resultatet gjør uansett at håpet om gruppespill lever i beste velgående før neste ukes returoppgjør i Malmö.

– Det er gode muligheter. Det er en jevn kamp. Neste kamp er det slik at de som vinner går til gruppespillet, og det skal være oss, sier Brann-nykommeren med et smil.

Brann-trener Olli Harder håper at det blir flere CL-kvelder i Bergen utover høsten.

Olli Harder etter CL-kampen mellom Brann og de svenske mesterne Rosengård. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– La oss håpe det. Forhåpentligvis får vi med oss litt fans til Sverige også, så vi kan vinne der, sier Harder til TV 2.

– Vi skal forbedre oss. Vi drar til Sverige med et smil. Det blir en skikkelig kamp. Det blir bare å kaste en mynt og se hva som skjer. Det er to gode lag. Vi må lide litt neste uke også, men vi skal gjøre det vi kan for å bli det første norske kvinnelaget i gruppespillet i Champions League, sier treneren.