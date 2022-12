Forhandler med Barcelona: – Man skal aldri si aldri

Til sommeren går kontrakten hennes ut. Caroline Graham Hansen (27) ser for seg å bli værende i den spanske storklubben – hvis hun får lov.

Hun er inne i sin fjerde sesong i storklubben, hvor hun har vært en sentral brikke for et lag som herjer i hjemlig liga og har dominert i internasjonal fotball de siste årene.

– Akkurat nå passer det meg veldig godt å være her, sier 27-åringen når TV 2 møter henne.

Hun funnet seg godt tilrette i forstaden Sant Joan Despí like utenfor Barcelona.

Det er bare en gåtur på 10-15 minutter fra der hun bor til Barcelonas treningsanlegg. Der ligger også kvinnelagets hjemmebane Estadi Johan Cruyff.

Men i Graham Hansens nåværende kontrakt, er utløpsdatoen satt til juni 2023. Enn så lenge er den ikke forlenget.

– Jeg forholder meg veldig rolig til det. Det er en prosess. Så langt vi har kommet nå, så prater man og så røver man å bli enige. forteller hun.

– Jeg trives jo veldig godt her, så jeg kan jo se for meg at jeg har lyst til å – om man får lov til å bli også – se for seg å bli værende noen år til.

Vil ikke spille i Norge

Graham Hansen var i 2019 en prestisjesignering for Barcelona, to år etter at klubben sikret seg den nederlandske superstjernen Lieke Martens.

Den gang var det «fremtidsprosjektet» spanjolene presenterte som lokket den norske angriperen til klubben etter flere år i den tyske storklubben Wolfsburg.

– Er det andre ting i europeisk fotball som frister seg da?

– Man skal aldri si aldri. Det er mange andre klubber som gjør en veldig god jobb der ute, svarer hun.

– Men akkurat nå har jeg ikke tenkt så veldig langt frem om hvor jeg eventuelt kan spille om mange år. Jeg trives veldig godt her og ser jo for meg å være her noen år til.

Caroline Graham Hansen er blant Barcelonas største stjerner de siste årene uavhengig av kjønn. Foto: ALBERT GEA

Men det er én ting som ikke frister Oslo-jenta nevneverdig for øyeblikket: Å avslutte spillerkarrieren hjemme i Toppserien.

– Nei, jeg står for den, sier hun og ler om uttalelsen hun først delte i den Fotbollskanalens podkast «Their Pitch».

27-åringen klarer ikke se for seg at hun skal spille på toppnivå i Norge når hun er ferdig med utenlandskarrieren.

– Jeg føler at når jeg er ferdig der, så er jeg ferdig på toppnivå. Da er det tid for å gjøre noe annet, men man vet jo aldri, forklarer hun.

Hun utelukker ikke fullstendig at hun kan bli å se i Toppserien på et tidspunkt, for eksempel hvis hun skulle være «uheldig ikke å få lov til å bestemme selv når jeg er ferdig på toppnivå».

– Men hvis du spør meg i dag, så sier jeg nei. Jeg kommer ikke til å avslutte i Norge, fullfører hun.