Forfall får Solbakken til å fortvile: – Må være ny norsk rekord i skadefravær

The Athletic var først ute med å melde årsaken til at Ajer ikke er med i troppen til dagens Premier League-kamp mot Nottingham Forest.

TV 2 får opplyst at det dreier seg om en rift i et leddbånd på Ajer. Det skal i utgangspunktet ikke være snakk om en veldig langvarig skade, men de to kommende landskampene ryker.

– Heldigvis er det kun en liten rift i leddbåndet etter en takling på trening, så det er ingenting langvarig. Landskampen i november rekker jeg ikke, men i løpet av januar håper jeg å være tilbake igjen i kamp, sier Ajer til TV 2.

Skaden betyr uansett at Ajer går glipp av neste helgs møte med Manchester City og Erling Braut Haaland før Premier League tar VM-pause. Fra tidligere av er det kjent at Sander Berge også er ute.

Frustrert landslagssjef

På toppen av dette rekker han ikke de kommende privatlandskampene henholdsvis borte mot Irland 17. november og hjemme mot Finland 20. november, og det til landslagssjef Ståle Solbakkens store fortvilelse. Han liker naturligvis ikke at nok en landslagsspiller må melde forfall til den kommende samlingen.

– Det må være ny norsk rekord i lange skadefravær, skriver landslagssjefen i en SMS til TV 2.

Han minner om at timingen er dårlig ettersom en annen forsvarsspiller, Stefan Strandberg, ikke har spilt kamper i det siste. Han gjør trolig comeback for Vålerenga søndag borte mot Haugesund.

– Skadene kommer mer jevnlige akkurat når det er landskamper, men det er jo bare for Ajers del å kjøre på og få en god rehabilitering sånn at han eventuelt er godt rustet til mars. Det bør gå fint, sier Solbakken.

I tillegg til at Ajer har meldt forfall til den kommende landslagssamlingen, er Benfica-spiller Fredrik Aursnes - som har blomstret i Champions League i år - tvilsom grunnet en skade. Han gikk nylig ut etter 32 minutter mot Maccabi Haifa.

Landslagsuttaket skjer førstkommende mandag.