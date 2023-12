Foreslår nytt Superliga-format

Kort tid etter EU-dommen kommer A22-gruppen med et nytt utkast til hvordan Superligaen skal se ut.

64 herrelag

Tre ligaer: Star, Gold og Blue. De to øverste vil begge ha to puljer på åtte lag, mens den siste skal ha 32 lag.

Deltakelse basert på sportslige resultater

Ingen permanente medlemmer

Kamper i midtuken som ikke vil påvirke hjemlig liga

«I hjertet av vårt prosjekt er 64 herrelag og 32 kvinnelag som skal spille i midtuken i et ligasystem. Det skal være dramatiske og avgjørende kamper gjennom hele sesongen», heter det i uttalelsen.



Sesongen avsluttes med et sluttspill.

For kvinner vil det bli to liganivåer med 16 lag i hver.

Lag kan rykke både opp og ned fra ligaene etter hver sesong. Finalistene i på nest øverste nivå er for eksempel sikret deltakelse i toppdivisjonen sesongen etter.

Lanserte strømmetjeneste

A22 lanserte samtidig en ny strømmetjeneste som skal bli tilgjengelig over hele verden. Plattformen skal hete «Unify», og der skal man kunne se alle kamper og høydepunkter uten å betale en krone

SUPERLIGA-SJEF: Tyske Bernd Reichart er daglig leder i A22-gruppen. Han har tidligere ledet den tyske tv-kanalen VOX. Foto: Michael Kappeler

Reichart åpnet samtidig opp for at han venter at selskapet vil dra inn mye reklameinntekter på grepet.

– Gratis fotball vil sende milliarder av fotballfans til Unify, og Unify vil være veldig attraktiv for selskaper som ønsker reklame, hevder A22-sjefen.

Barcelona og Real Madrid jubler

Real Madrid og Barcelona er de eneste to lagene som er igjen i planene fra starten av. I en uttalelse jubler Real Madrid-president Perez.

– Vi er enormt tilfredse med avgjørelsen som ble tatt. Europeisk klubbfotball vil aldri mer være et monopol, og klubbene vil heretter ha kontroll over sin egen skjebne, innleder han.

JUBLER: Real Madrids president Florentino Perez. Foto: Francois Mori

Det er selskapet A22 som styrer Superligaen. De har i lang tid jobbet for å få saken opp i rettssystemet etter at Uefa stoppet mange lag fra å delta i superligaen. Forbundet truet blant annet med utkastelse fra Mesterligaen, og flere lag trakk seg tidlig i prosessen.

– Vi står foran en stor mulighet til å forbedre europeisk klubbfotball. Det er en stor dag for fotballens historie, sier Perez videre.

Også Barcelona president Joan Laporta har uttrykt sin glede over dommen.

Uefa: – Ingen anerkjennelse

Men Uefa vil slett ikke gå med på at dommen er en anerkjennelse av den utskjelte Superligaen.

– Denne kjennelsen er ikke en anerkjennelse eller godkjennelse av den såkalte Superligaen. Det understreker snarere en mangel i Uefas rammeverk for forhåndsgodkjennelse, et teknisk aspekt som allerede er blitt påpekt og håndtert i juni 2022. Uefa er trygg på at de nye reglene er robuste, og at de overholder alle relevante europeiske lover og forskrifter, skriver forbundet.

Videre understreker Uefa at forbundet er bestemt på å opprettholde den europeiske fotballpyramiden, og at man vil jobbe videre for at den skal gagne samfunnets interesser.

– Vi vil fortsette å forme den europeiske idrettsmodellen sammen med nasjonale forbund, ligaer, klubber, tilhengere, spillere, trenere, EU-institusjoner, myndigheter og partnere. Vi stoler på at europeiske og nasjonale lover vil beskytte den solidaritetsbaserte europeiske fotballpyramiden mot trusselen om utbryterligaer.