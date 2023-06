Forening krever endringer: «Et valg ingen skal måtte ta»

Den internasjonale spillerforeningen (Fifpro) vil ha endringer i kvalifiseringsformatet til fotball-VM for kvinner.

I en ny rapport slås det fast at forholdene ikke lever opp til internasjonal standard på elitenivå, og at det utsetter både spillerne og sporten for risiko.

– Det er veldig bra at Fifpro lager denne rapporten. Den gjør at det blir en global diskusjon av profesjonalisering av kvinnefotballen og ikke bare anekdoter der det er synd på spillerne, sier NFF-president Lise Klaveness til TV 2.

På veien til årets VM har kun Det europeiske fotballforbundet (Uefa) hatt en rendyrket kvalifisering. De andre forbundene har kombinert sitt eget mesterskap med kvalifisering.

For eksempel ble Norges gruppemotstander Filippinene kvalifisert etter å ha vunnet Asiamesterskapet.

Fifpro har samlet inn svar fra 362 spillere som deltok i de respektive turneringene, inkludert EM, i rapporten. Majoriteten av de spurte spillerne mener at forbedringer er nødvendig på nesten samtlige felt.

De tar for seg områder som treningsbaner, reise, mat, bosted og kampprogram. Flere av funnene tyder på dårlige økonomiske forhold for mange av de VM-aktuelle spillerne.

– Funnene er alvorlige og viktige å se på, men det viktigste jeg får ut at dette, er at de lager rapporten, sier Klaveness.

F.v. Lise Klaveness, Karl-Petter Løken og John Carew på landslagets pressekonferanse før landslagstreningen på Ullevaal stadion mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB

«Overveldende»



29 prosent rapporterte at de ikke hadde fått lønn av landslagene sine.

«Overveldende når vi anerkjenner disse som verdens beste kvinnelige spillere, på vei til VM», skriver Fifpro.

Kun 40 prosent av spillerne som deltok i kvalifiseringsturneringene regnet seg selv som profesjonell.

35 prosent regnet seg selv som amatør, 16 prosent som semiprofesjonelle og ni prosent var usikker på sin egen status.

– Det er veldig bra at Fifpro har laget en rapport der det er en forventing om profesjonaliteten. Det handler om sportens fremtid. Skal verdens største pyramide av heltidsutøvere dra sporten til de høydene de skal, klarer de det ikke hvis det er en deltidsjobb, sier Klaveness.

«Et valg ingen skal måtte ta»



Spillerforeningen uttrykker også bekymring om hva en stor andel av spillerne må ofre for å delta i turneringene.

66 prosent av de spurte spillerne meldte inn at de måtte ta ut ulønnet permisjon eller ferie fra sidejobben sin.

«Dette tvinger spillerne til å måtte velge mellom å spille for landslaget sitt eller å beholde en annen jobb og inntektskilde. Et valg ingen spiller skal måtte ta», slår Fifpro fast.

Norges Ada Stolsmo Hegerberg kan leve godt av fotballen. Det gjelder ikke for alle av VM-spillerne. Foto: Lise Åserud

– Anleggene må profesjonaliseres og spillerne må være uthvilte nok. Det kommer i England og andre ligaer, men det har vært veldig langt unna, sier Klaveness.



– Mer for å tikke av i en boks

39 prosent av spillerne oppga også at de ikke hadde tilgang til mental helse-støtte i løpet av turneringene.

– Det var en psykolog som kom til oss den første uken der, men vi møtte ham sent den uken vi kom til leiren. Min følelse var at det var mer for å kunne tikke av i en boks enn å hente inn en person som faktisk forstår betydningen av å være landslagsspiller i en turnering eller profesjonell spiller, sier en anonym Uefa-spiller i rapporten.

VM-spillerne er sikret over 300.000 kroner

Men foran sommerens VM kom også en gladnyhet. Nylig kunngjorde Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) at premiepengepotten i VM økes betraktelig.



Hver enkelt spiller som deltar er sikret minst 30.000 dollar, om lag 320.000 kroner etter dagens kurs.

Ifølge Fifpro vil kvinnene ha samme forhold under VM i New Zealand og Australia som herrene hadde i Qatar før nyttår. Pengepotten er imidlertid ikke like stor. Fifa skal ha et mål om at dette er likestilt innen 2027.

Klaveness gleder seg stort over akkurat den utviklingen.



– Fifpro har mye av æren for at Fifa nå gjør dette sinnssyke løftet med betalingsmodellen, Fifpro har systematisert det. De begynte å samle inn signaturer først her i Norge og jobbet systematisk videre. Det viser hvor sterkt dette blir når man samler alle kreftene og alle vil dette, sier NFF-presidenten.

– Det er kult at det begynner å løsne. Vi kommer til å få voksesmerter, men det må vi bare gjennom. Det viktigste er hvor det tar sporten vår og hva det vil gjøre med døtrene våre når det blir et systematisk løft.