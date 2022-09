– Før jeg ankom sykehuset, hadde hele Europa sett skaden

Klubbløse Omar Elabdellaoui (30) møtte tirsdag pressen.

– Det betyr utrolig mye for meg. Som dere alle vet har jeg vært gjennom veldig mye, sier Elabdellaoui.

30-åringen var kaptein og en av nøkkelspillerne på landslaget før den alvorlige ulykken som skjedde nyttårsaften 2020.

Advarer: – Hold dere langt unna

Etter at fyrverkeri eksploderte i ansiktet til Elabdellaoui måtte han gjennom elleve operasjoner. Men allerede minutter etter ulykken ble det lekket et bilde av skadene til nordmannen i sosiale medier.

– På vei i ambulansen var det tydeligvis en som skulle passe på meg, som hadde sendt bilder av meg. Jeg så ikke noe da. Hun hadde sendt bilder, men jeg vet ikke til hvem.

– Før jeg ankom sykehuset, var bildene var overalt og hele Europa hadde forstått at jeg hadde fått en stygg skade, sier Elabdellaoui under tirsdagens pressekonferanse.

Høyrebacken forteller videre at klubben ønsket å anmelde hendelsen, men at det for ham holdt med en unnskyldning fra synderen.

Totalt var høyrebacken ute i 14 måneder før han gjorde comeback for Galatasaray.

– Synet er 100 prosent. Brillene er der for beskyttelse, sier Elabdellaoui.

KJENTE OMGIVELSER: Omar Elabdellaoui er tilbake i landslagstøyet. Her sammen med Union Berlin-spiller Julian Ryerson under mandagens trening. Foto: Fredrik Varfjell

– Vil tro de fleste er overrasket

Ulykken holdt på å koste ham synet, men han ga aldri opp håpet. Derfor kan Elabdellaoui denne uken ta på seg landslagstøyet for første gang på nesten to år.

– Jeg vil tro at de fleste er overrasket over at jeg står her. Men jeg var veldig bestemt tidlig på at jeg skulle gjøre alt jeg kunne for å komme meg tilbake.

Ståle Solbakken brukte ordene «Det er litt medlidenhetsuttak», da han forklarte hvorfor Omar Elabdellaoui var tatt ut i landslagstroppen.

Landslagssjefen understreket samtidig at han hadde lyst til å se den tidligere landslagskapteinen i landslagsmiljøet igjen.

På Deadline Day ble 30-åringen klubbløs etter at han og Galatasaray enig om å avslutte kontrakten.

– Jeg har ikke bestemt meg, sier Elabdellaoui om fremtiden.

