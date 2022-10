Folkets drømmeellever: Hvem vraker du?

Se Real Madrid-Barcelona på TV 2 Sport 1 og Play søndag fra klokken 15.30!

Sesongens første El Clásico ligger an til å bli et heseblesende oppgjør!

Det er dødt løp i LaLiga hvor begge lagene står med 22 poeng, men Barcelona har fått et forsprang på målforskjellen.

Klubben er likevel under massivt press grunnet at etter all sannsynlighet ryker ut av Champions League før sluttspillet for andre sesong på rad.

Dermed vil en seier over Real Madrid øke entusiasmen blant Barca-supporterne betraktelig.

I anledning El Clásico ønsker TV 2 at lesere og seere skal velge ut sitt lag med å kombinere de to gigantenes spillere.

I hver posisjon får du et valg hvor du må velge én spiller av fire. Folkets lag vil bli offentliggjort under sendingen før søndagens kamp.

TV 2s Simen Stamsø-Møller og Mina Finstad Berg har også tatt ut sine kombinerte lag. De kan du se her:

Laget vil være i formasjonen 4-3-3. Det betyr at du enten må vrake Robert Lewandowski eller Karim Benzema.

Du kan også velge skadde spillere.

Velg ut ditt lag under: