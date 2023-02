– Folk var som maur og skrek

Et kraftig jordskjelv, som hadde en styrke på 7,9 på Richters skala, har gjort ruiner av bygninger og bolighus i grenseområdene mellom Tyrkia og Syria.

Det er meldt om over 2600 omkomne, i tillegg er mange skadd eller savnet.

Byen Adana er blant områdene som skal være kraftigst rammet. De to tidligere Eliteserie-profilene Fredrik Gulbrandsen (30) og Jonas Svensson (29) spiller for Adana Demirspor.

EVAKUERT: Fredrik Gulbrandsen (t.h) søkte tilflukt i kjelleren til leilighetskomplekset han bor i. Foto: Privat

Gulbrandsen er ute med skade og var i Adana, der livet sto som innsats, som Dagbladet omtalte først.

Mandag kveld flyr Gulbrandsen, lagkamerat Svensson og resten av klubben til Antalya. Den norske duoen reiser hjem til Oslo tirsdag, forteller Gulbrandsen til TV 2.

– Vi kunne velge å bli i Antalya eller reise hjem. Jeg og Jonas med familie gjør det, men det er usikkert hvor lenge det blir. Jeg tenker i hvert fall ikke å dra til Adana med det første, sier Gulbrandsen.

– Jeg har slitt med å få med meg så mye. Det har vært en sjokkperiode med kaostilstander i hele byen, forteller han.

– Trodde det var slutten

I etterkant av opplevelsen da han våknet, kom det flere skjelv, som 30-åringen beskriver til TV 2:

– Det kom et senere på dagen som var ganske ekstremt. Jeg vet ikke om jeg har kommet over sjokket, men det har vært en ekstrem opplevelse. Når det først skjedde trodde jeg det var slutten, sier Gulbrandsen.

Leilighetsblokken Fredrik Gulbrandsen måtte reise fra. Foto: Iris Katrine Hamre / TV 2

– Det eneste jeg tenkte på var å komme meg ned så fort som mulig. Jeg ventet bare på at gulvet skulle rase under meg, tilføyer han.

Gulbrandsen falt ut av sengen og klarte ikke stå på beina da han våknet.

– Jeg fikk bare rasket til meg noen klær og sko og dratt meg ut. Da var folk som maur og skrek ut av boligene. Det er ingen som tør å være inne i noen hus.

All idrett er satt på pause i Tyrkia som følge av katastrofen. Gulbrandsen forteller at de venter på videre beskjed fra forbundet, som skal komme tirsdag.

TRYGG: Adana Demirspor-spiller Jonas Svensson var i Istanbul sammen med laget da jordskjelvet kom. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg har vært i Istanbul, så det er familien som har kjent på det. De er trygge og i god behold etter forholdene, heldigvis, skriver Svensson i en SMS til TV 2.

Flere norske spillere flyktet

Tidligere Aalesund-spiller Fredrik Ulvestad har den tyrkiske klubben Sivasspor som arbeidsgiver. Byen Sivas ligger 400 kilometer nord for jordskjelvets episenter.

– Vi merket ganske mye til jordskjelvet, men etter forholdene er det bra med oss, selv om vi er litt oppskaket, sier Ulvestad til Sunnmørsposten.

I TYRKIA: Sivas-spiller Fredrik Ulvestad flyktet med familien. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ålesunderen bor i byen Sivas, sammen kona og deres to barn på ett og fire år.

– Jeg våknet ganske brått av at bygningen svaiet og skjønte fort at det var jordskjelv. Jeg hørte kleshengerne dunket inn i veggen og da skjønte jeg at noe var feil. Da tok jeg med meg familien ut så fort som overhodet mulig. Jeg vet at det er litt fare for det, men det blir ganske nært. Man blir selvfølgelig redd, spesielt når man har familien her, forteller han videre til avisen.

Christian Atsu (31) skal være av de savnede etter jordskjelvet i Tyrkia og Syria, melder flere medier, inkludert den tyrkiske journalisten Yagiz Sabuncuoglu.

Ghaneseren har tidligere spilt for Premier League-klubbene Newcastle, Chelsea og Everton.

Hatayspor Asbaşkanı Mustafa Özat: Cristian Atsu ve Taner Savut hala enkaz altındalar. Kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. pic.twitter.com/OOpQnXKHko — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) February 6, 2023

Sabuncuoglu melder også at sportsdirektøren i Hatayspor, Taner Savut, også skal være under ruinene.

– Det er en ganske stor katastrofe, sier Gulbrandsen om det som kan ha skjedd med Atsu og Savut.