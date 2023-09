Følelsen fra barndommen har preget Svein Olav (79) hele livet

– Vet du hva Nils Arne Eggen sa til meg en gang? spør Svein Olav Tovsrud.



«Jeg trives ikke så godt sammen med jevngamle, jeg blir så gammel av det.»

Det er stille på Hallingmo idrettspark på Gol.

På et av de hvite tribunesetene har 79 år gamle Svein Olav Tovsrud satt seg ned. Ute på banen holder seks jenter på med egentrening.

Tovsrud har viet store deler av livet sitt til fotball. Den tidligere læreren lander på 64 år, etter å ha tatt i bruk gamle matematikkunnskaper.

Men fotballen og samholdet som kommer med den, har også gitt tilbake.



Spesielt når livet har vært vanskelig. Noe livet til Svein Olav Tovsrud har vært siden han ble født i februar 1944.

Følelsen av å være god nok og følelsen av å være som de andre.

Det er to følelser Tovsrud gjennom hele livet har kjempet for å kjenne på.



For bagasjen Svein Olav Tovsrud ble født med har preget resten av hans liv.

Det går ikke an å se det på ham.



Han ble ikke mobbet i oppveksten. Kameratskapet i Sigdal sto sterkt i etterkrigstiden.

Likevel gikk Svein Olav rundt med tunge tanker om å ikke være lik de andre barna.

Han følte seg annerledes. Han følte han ikke var god nok.

For hjemme hos Svein Olav var det ikke slik det var hos kameratene.

– Det har nok preget meg hele livet, sier 79-åringen i dag.

I klubbhuset til Hallingdal FK har Tovsrud åpnet døren og satt seg ved inngangspartiet.

Det er ti minutter til spillerne hans skal møte opp. Trolig er han en av Norges eldste fotballtrenere.

Én etter én tar ham dem imot.

Latteren sitter løst hos begge parter. Humoren hans er ikke gått ut på dato, selv om spillerne er i alderen 15-19 år gamle.

Han føler seg ung. En følelse 79-åringen sliter med å beskrive.

Av og til ber datteren hans ham om å sjekke fødselsattesten.

– Men hvorfor skal jeg gjøre det når jeg føler at hodet henger med? Hvis du melder deg ut og blir passiv, da vet du fort hvor det ender, sier han og peker mot bakken.

Sammen med trenerkompanjongene Yaser Alhamdo (20) og Nephtali Mungu'Omba Bachiza (30) beveger Tovsrud seg inn til spillerne.

Bachiza leser opp hvem som skal starte, så tar Tovsrud ordet. Spillerne følger nøye med på planen som skal vippe kampen mot Vikersund i deres favør.

– Hvordan skal vi slå dem?



– «Hallingtrøkk», kommer det raskt fra en av spillerne.

Det som har fått Tovsrud til å føle seg annerledes hele livet, stammer helt tilbake til 1940-tallet.

Han var født utenfor ekteskap, noe han selv beskriver som veldig «hysj-hysj» på den tiden. Barn som ham ble kalt for løsunger.



– Det har gitt meg følelsen av å være annerledes, det kan være litt tungt i blant.



Som 24-åring møtte han faren for første gang, da var han selv gift. Da møtte han også to halvbrødre som ikke visste om ham.

Tovsrud vokste opp på et småbruk i Nedre Sigdal, sammen med moren og besteforeldrene.



ANNERLEDES: Svein Olav Tovsrud fotografert som to- eller treåring på midten av 1940-tallet. Foto: Privat

Selv om han møtte faren på 60-tallet, var det ikke før nylig han virkelig kjente på tilhørighet til farens side av familien.

Under et slektstreff i sommer ble det tatt frem bilder. På et av bildene sto Tovsrud sammen med faren og sine to halvbrødre.

– Da ble jeg litt blank i øynene, da følte jeg at jeg hørte til noe.



Tovsrud og spillerne har samlet seg i en ring ute på kunstgresset.

De holder rundt hverandre. Det er lett å se at Tovsrud er en del av gjengen.

Det er lett å se hvor viktig samholdet er for ham. Det å være en del av noe.

– Han begynner å dra litt på årene, men å se den gløden han har, det er veldig kult, sier spiller Henrik Glesne Granhaug.



Tovsrud hadde passert 60 år da flesteparten av spillerne på laget hans ble født.

Men aldersforskjellen har lite å si. Den føles iallfall ikke så stor.

– Nei, det gjør egentlig ikke det. Det føles som at han er mye yngre, han holder seg bra, sier Elias Fossum.

Svein Olav Tovsrud er et kjent navn i Hallingdal. I 23 år var han NRKs reporter i det store dalføret.



For statskanalen fartet han rundt for å vise det norske folket at det også skjedde ting «midt i mellom» Oslo og Bergen.

Han dukket ofte opp i Norge Rundt-sendingene på slutten av 80-tallet.

KJENT I DALENE: Svein Olav Tovsrud under en Norge Rundt-sending på NRK 27. november 1987. Foto: Grab fra NRK.

Før dette jobbet han som lærer på Vestlandet. Det var da han traff Bergfrid, som han giftet seg med. I 1976 flyttet de til Gol. Sammen fikk de tre barn sammen.

I 2003 skilte de seg. To år senere døde Bergfrid etter en bilulykke.

– Det var en tung periode. Jeg unner ingen å oppleve noe slikt.

Selv om det var to år siden skilsmissen og Tovsrud hadde ny kjæreste, gikk dødsfallet til ekskonen tungt inn på ham.

En uke etter begravelsen fikk han hjerteinfarkt, noe legen sa ikke var en uvanlig reaksjon etter en slik opplevelse.

Fire år etter hjerteinfarktet pensjonerte Tovsrud seg. Et langt liv som lærer og journalist var over.

For en mann som hadde jobbet hardt hele livet, var det en stor endring.

Ikke lenge etterpå havnet han på nytt i en tøff periode. Han beskriver det som lett depresjon.

Det gikk ut over hans daglige liv, det var tungt å komme i gang om morgenen.

– Jeg tenkte at folk søker hjelp til somatiske sykdommer, så da kan jo jeg søke hjelp til mentale utfordringer også, sier Tovsrud.

Fotballen ble også viktig i kampen om å komme tilbake til normalen.



To ganger tar han opp et navn som betydde mye for ham i noen av de tøffeste periodene – tidligere Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen.

– Han visste det nok ikke selv, men det å bare kunne reise hjem til dem og ta en prat, det å ha ham som en god støtte, det var utrolig. Bjørn Petter var viktig. Han er en av dem jeg har vært så heldig å treffe i fotballen, sier Tovsrud.

Selv om han er på en bedre plass nå, er det fortsatt dager hvor han våkner opp og ikke føler seg på topp.

STØTTE: Bjørn Petter Ingebretsen ble en viktig mann for Svein Olav Tovsrud. Foto: Fredrik Hagen/NTB

– Det er ikke helt borte. Det er dager hvor jeg våkner og kjenner meg nedpå, men det er ikke så ille at jeg ikke har lyst til å stå opp. Da går jeg i verktøyskuffen jeg fikk av «Rask psykisk helsehjelp» og sier til meg selv at jeg duger.



Det er flere som har tatt steget videre fra det store dalføret til toppen av norsk fotball.

Lillestrøms Espen Garnås, Sandefjords Jesper Taaje og Stabæks Emilie Bølviken er alle resultater av fotballsatsingen i Hallingdal.

Tovsrud håper å kunne levere flere spillere til det øverste nivået.

Ordet «hallingtrøkk» gir mer og mer mening ut over kampen. Laget ligger under, men nekter å gi seg.



Sammen med assistenten Nephtali Mungu'Omba Bachiza planlegges sluttspurten.



Like før slutt scorer de målet som sender dem opp i en 3-2-ledelse. Resten av kampen blir en krig med flere susende taklinger.



I det dommeren blåser av kampen kan Tovsrud og spillerne hans strekke hendene i været.

– Er det rart vi holder på med dette? Dette er hjertemedisin. Når jeg ser guttene bli så glade, de omfavner hverandre og jobber sammen, sier han rørt.

Han fyller 80 år i februar, men føler at han fortsatt har mye å bidra med til samfunnet.



Det tror han flere på hans alder også føler.

– Jeg tror det er mange i min aldersgruppe som er eller kunne vært trenere.

– I eldrebølgen som skal skylle over oss, i dem er det jo absolutt folk som er arbeidsføre. Vi bør brukes. Det gir oss noe også, det gir iallfall meg noe, sier han engasjert.

I 2013 fikk han kjøpe tanten og onkelens gamle småbruk i Nedre Sigdal, kun et steinkast fra småbruket han, moren og besteforeldrene bodde på.

Stedet på 31 mål holdt på å gro igjen, men Tovsrud kom inn og reddet plassen.

Nå har han sauer utenfor huset og utsikt til fjellet Andersnatten, som Theodor Kittelsen gjorde verdenskjent i sine malerier.

– Hvor lenge tenker du å holde det gående da? Blir du her til de bærer deg ut?



– Ja! Nei da, jeg håper ikke det. Den dagen jeg ikke kan bidra lenger, så håper jeg de sier ifra. Jeg har ikke lyst til å bli en kuriositet som ikke gjør noe nytte for seg, avslutter 79-åringen.

