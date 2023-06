Foden fikk Haaland-sjokk: – Det jeg liker med ham

MANCHESTER (TV 2): De møttes for første gang for seks år siden. Nå har 2000-duoen Erling Braut Haaland og Phil Foden utviklet et helt spesielt forhold.

– Jeg husker at jeg spilte mot Erling under EM. Han var allerede enorm på den tiden, gliser Foden da TV 2 viser ham bildet av at han løper etter ballen mot en snauklipt Haaland.

Kampen endte med engelsk 3-1-seier. Foden scoret ett for England, mens Haaland gikk målløs av banen.

– Det er fint å se, sier Foden om bildet og husker tilbake til sitt førsteinntrykk av Haaland:

– Han var en fenomenal spiller og alltid så vanskelig å spille mot. Du kunne se at han kom til å bli en spiller i verdensklasse i fremtiden.

GODT HUMØR: Phil Foden under intervjuet med TV 2. Foto: Erik Teige / TV 2

«Top secret»

Foden sier han ikke hadde noe spesielt nært forhold til Haaland i årene som fulgte det første møtet. Men for to år siden, etter et møte mellom Manchester City og Borussia Dortmund i Champions League, skapte den 2000-fødte duoen kaos i mediene gjennom en humørfylt samtale.

De klemte hverandre og snakket foran kameraene med en hånd foran munnen for ikke å avsløre samtalen.

På den tiden stormet spekulasjonene rundt Haaland og en overgang til Manchester City, så fansen tolket det som et forsøk av Foden på å lokke den jevngamle stjernen til klubben.

Selv feide han bort spørsmål om «flørten» og sa at de bare snakket om «kampen generelt».

– Nå som dere er lagkamerater, kan du vel si hva dere snakket om?

– Dette var første gang vi snakket på ordentlig. Det var mange spekulasjoner rundt hva vi snakket om, sier Foden.

Men det nytter ikke:

– Jeg kan faktisk ikke si hva vi egentlig snakket om.



– Jeg kan ikke si det. Sorry! Det er mellom meg og «Earl». Det er hemmelighet. «Top secret». En hemmelighet er en hemmelighet, skjønner du hva jeg mener?



SKAPTE STØY: Dette bildet av Erling Braut Haaland og Phil Foden skapte store spekulasjoner. Foto: PAUL ELLIS

Forbløffet

Etter at de to supertalentene omsider ble lagkamerater i fjor sommer, har relasjonen mellom dem blomstret.

– Vi har utviklet et vennskap utenfor banen. Det hjelper oss på banen. Kommer man nær hverandre, er det lettere å finne de gode forbindelsene. Vi ser alltid etter hverandre når vi spiller, sier Foden.

Utenfor banen beskriver han Haaland slik:

– Han er en spøkefugl. Han er dødsmorsom. Han er en du kan gå til og snakke om hva som helst. Han er en god venn av meg.

Det er åpenbart at kjærligheten går begge veier, for da Haaland i vinter skulle beskrive det som har overrasket ham mest i Manchester City, trakk han frem nettopp Foden.

– Jeg visste ikke at Phil var så god. Jeg visste at han var god, men hvis du ser han på trening og hvordan han dribler, så er det sprøtt å se, sa Haaland i et intervju med Viaplay.



Det har Foden fått med seg. Og han erkjenner at det er gjensidig.

– Det var det samme for meg med ham! Sannsynligvis enda mer, sier 23-åringen.



Han sier han var i sjokk etter å ha sett Haaland i aksjon på de første treningene sammen.

–. Fyren elsker å score, han er så sulten etter å bli bedre. Jeg tror det er det jeg liker med ham. Han nøyer seg ikke med der han er nå, han vil gå enda lengre, pushe seg selv, sier Foden.

– Kan ikke leve et normalt liv

Begge har en gyllen fremtid på fotballbanen og har allerede frekventert den største scenen i flere år. Men berømmelsen i ung alder kommer med en pris.

– Det er vanskelig for oss å gå på gaten nå, for vi spiller for en av de største klubbene. Vi må bli vant til det i ung alder at vi ikke kan leve et normalt liv. Vi er begge født i 2000, vi er begge veldig unge fortsatt og har mye å lære, sier Foden og legger til med et glis om munnen:

– Det går greit for meg, men hvis Erling går ut på gaten, så blir han sett med tanke på størrelsen hans.

Som landslagsspiller for England spiller Foden også med Harry Kane, som endte seks mål bak Haaland på toppscorerlisten i Premier League, og som regnes som en av de som utfordrer jærbuens status som verdens beste spiss akkurat nå.

– Hvordan sammenligner du dem?

– Ah, mann. Begge er utrolige. Begge kan score mål jeg aldri har sett før. Jeg er veldig heldig som kan spille med begge to. Jeg nyter bare å spille med dem. Det hjelper spillet mitt å spille med sånne spillere.

– Du er veldig heldig som spiller med begge to, men det betyr også at du må svare: Hvem er best?

– Erling når jeg spiller for City, Kane når jeg spiller for England. Der har du det, sier Foden med sitt gutteaktige smil.

Lørdag kveld kan han oppfylle enhver Manchester-gutts drøm og fullbyrde trippelen Premier League, FA-cup og Champions League – side om side med sin norske kompis, seks år etter at de møttes for første gang.