Fnyser av prisutdelinger: – Mister troverdighet

BESTE SPILLER OG BESTE MÅLSCORER: Cristiano Ronaldo sier han er stolt over å ha scoret flere mål enn Erling Braut Haaland. De ble begge hedret under Globe Soccer Awards. Foto: Fabio Ferrari

Cristiano Ronaldo sier han er stolt over å ha slått Erling Braut Haaland og går ut mot Ballon d’Or og The Best.

Mens Lionel Messi ble kåret til verdens beste fotballspiller under både Ballon d’Or og The Best Fifa Football Awards, måtte Cristiano Ronaldo nøye seg med en pris for å være den med flest mål i 2023 under Globe Soccer Awards – der Erling Braut Haaland ble kåret til beste spiller.

– Jeg vet at jeg fortsatt har mye potensial og jeg vet at jeg kan score mange mål for Al-Nassr og for landslaget. Så det har vært et spektakulært år på et personlig nivå, sier Ronaldo til Record.

– Stolt over å ha slått Haaland

Nå går portugiseren ut mot fotballens to største prisutdelinger.

– Vi vet hvordan disse organisasjonene fungerer. Jeg tenker alltid først på klubben min og landslaget. Prisene kommer etter en god sesong for klubben og landslaget. Jeg tenker ikke så mye på det, ærlig talt. Vel, av de 54 målene jeg scoret, vil det være de som sier at det er lettere fordi jeg er i Saudi-Arabia, sier Cristiano Ronaldo, før han legger til:

– Men fotballproffer vet det er vanskelig å score mål, enten det er i Saudi-Arabia, Italia, Spania eller Portugal. På en måte føler jeg med enda mer stolt over å ha slått Haaland, Mbappé og Kane, sier 38-åringen.

– Mister troverdighet

Da Messi slå Haaland i The Best-kåringen, skapte det kontrovers. Messi og Haaland fikk like mange poeng, men argentineren vant fordi lagkapteinene ga ham flere stemmer.

Cristiano Ronaldo var derimot ikke i finaleheatet verken da Gullballen eller The Best skulle deles ut.

– Jeg tror på en måte at disse prisene mister troverdighet. Du må analysere hele sesongen. Jeg vil ikke si at Messi eller Haaland eller Mbappé ikke fortjente det. Jeg tror rett og slett ikke på disse prisene lenger, sier portugiseren.

– Tallene lyver ikke

I stedet gleder han seg over egen pris, etter 54 fulltreffere gjennom 2023.

– Tallene lyver ikke, sier han.

– De kan ikke ta fra meg dette trofeet, fordi det er en realitet. Det gjør meg enda gladere, fordi tallene er fakta, fortsetter Al Nassr-spilleren.

Tidligere i uken hevdet Ronaldo at ligaen i Saudi-Arabia er bedre enn den franske.



– For å være ærlig, etter min mening er ikke den saudiske ligaen noe dårligere enn den franske. I Saudi tror jeg det er mer konkurransedyktig. De kan si hva de vil, det er bare en mening. Jeg har spilt her i ett år, så jeg vet hva jeg snakker om, men jeg tror akkurat nå vi er bedre enn den franske ligaen, ble han sitert på da.