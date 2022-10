Fnyser av legendens Haaland-utspill

I fjor sommer ønsket Tottenham-profil Harry Kane en overgang til Manchester City.

Det ble det ikke noe av. Istedenfor kom Erling Braut Haaland året etter, som til nå har tatt Premier League med storm.

20 mål på 13 kamper har det blitt på jærbuen. Kane har på sin side scoret ni mål i alle turneringer.

I en artikkel i britiske The Athletic kommenterer tidligere storscorer Alan Shearer tallene. Han mener forskjellen skyldes at nordmannen spiller i Manchester City.

– Erling Haaland har hatt en utrolig start på i livet i Manchester og er et fantastisk talent, men enhver kvalitetsspiss burde score mål i dette City-laget og jeg tror Harry Kane ville scoret like mange, sier Shearer.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror ikke det hadde skjedd.

– Det er jeg ikke enig i. Erling Braut Haaland har kvaliteter Kane ikke har og Haaland er utrolig vanskelig å stoppe. I tillegg er han såpass ung og kommer til å bli bedre.

Kane uttalte selv til Viaplay at han ikke har gitt opp toppscorer-duellen mot nordmannen.

– Nei, jeg har ikke gitt opp å ta han igjen. Det er lang vei igjen å mange kamper å spille. Jeg fokuserer alltid på meg selv, sa Kane til kanalen.

Gode forutsetninger

Med servitører som Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Riyad Mahrez og Phil Foden mener Shearer at Kane kunne unngått å droppe ned i banen som i Spurs, og dermed scoret flere mål.

Shearer hevder også han selv kunne gjort en brukbar innsats i det lyseblå maskineriet.

– Jeg ville vært selvsikker på å score et par mål selv i dette City-laget. En god angriper burde score 30 mål. En toppspiss – som de har nå – burde ha 40 pluss. Jeg ville vært selvsikker på å få det, og jeg er sikker på at Kane også ville vært det, sier Shearer.

Mathisen er ikke overrasket over at slike utspill kommer i England.

– Shearer var en eventyrlig avslutter og vet hva han snakker om. Slike spørsmål vil alltid møte Haaland når han spiller på det beste laget i verden.

Fotballeksperten peker på at Pep Guardiola har savnet en toppspiss, og at jærbuen også hever nivået på lagkameratene.

– Det har vært nok av spisser som ikke akkurat har hamret inn mål tidligere. Haaland er råere, raskere, mer spektaukulær og har fantastiske år foran seg. Guardiola ville ikke byttet han mot noen i verden, slår Mathisen fast.

Nåværende Arsenal-spiss, Gabriel Jesus, scoret 13 mål på 31 kamper forrige sesong for Manchester-klubben.

City spilte ved flere anledninger også uten spiss de foregående sesongene, med Foden eller De Bruyne som «falsk nier».

– Man så tydelig at de slet mot Atletico og Real Madrid i Champions League i fjor. Haaland har gjort laget komplett, sier Mathisen.

– Aldri sett noe i nærheten

Haalands inntog i England har skygget over gode prestasjoner fra Europas fotballprofiler.

I tillegg til Kanes åtte mål i PL, som er bra statistikk i en «normal» sesong, har Roberto Firmino scoret seks mål på sju kamper for Liverpool. I Barcelona har Robert Lewandowski scoret 14 mål.

Likevel er det Norge-spissen som får all oppmerksomheten. Mathisen forklarer at grunnen til den enorme Haaland-interessen ikke bare handler om at han bøtter inn mål.

– Han har litt Zlatan over seg med mystikk, det flaggrende håret og væremåten. Folk vet ikke hva han kan finne på og plutselig dukker han opp med ulike vesker og sveiser, sier fotballeksperten og fortsetter:

– Da vi var i København kunne De Bruyne gå i fred forbi fansen, mens alle sto og ventet på Haaland som er den største stjernen de har. Han er et fotballikon. Hva han spiser, drikker, hva klokker han går med vil folk vite. Vi har aldri sett noe i nærheten i Norge.