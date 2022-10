Flere storlag i trøbbel, mens andre kan sikre avansement

1. Manchester City (10 poeng).

2. Borussia Dortmund (7 poeng).

3. Sevilla (2 poeng).

4. FC København (2 poeng).

Manchester City: Erling Braut Haaland og City er allerede klar for sluttspillet. Nå handler det om å sikre seg gruppeseieren foran Borussia Dortmund. Så gjenstår det å se om Haaland er brikken som manglet for at Pep Guardiola endelig skal vinne Champions League med Man. City.

Borussia Dortmund: Trenger én seier på de to siste kampene for å sikre seg avansement. De vil også gå videre så lenge de tar poeng og FC København ikke vinner over Sevilla. Dermed kan avansementet være klart allerede tirsdag kveld.

Sevilla: Ser mørkt ut med tanke på sluttspill i Champions League. Dermed ligger det an til en kamp om Europa League-plassen mellom spanjolene og danske FC København. Dersom Sevilla vinner over FCK og Dortmund ungår å tape mot City, vil de være sikret Europa League-plassen.

FC København: I likhet med Sevilla ser det mørkt ut for plass i CL-sluttspillet. Vil sikre seg Europa League-plass om de slår Sevilla tirsdag, samt at Dortmund vinner over Man. City. For Sevilla og FCK vil det være essensielt hvem som vinner kampen mellom dem. Vinnerlaget vil nemlig ha fordelen av innbyrdes oppgjør.