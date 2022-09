Flere Premier League-klubber ville ha Berge – nå er fremtiden bestemt

Sander Berge blir i Sheffield United, får TV 2 opplyst. Den endelige avgjørelsen ble tatt for få minutter siden.

Berges agent Morten Wivestad har torsdag blitt observert på Bramall Lane i Sheffield, og det har pågått hektisk møtevirksomhet rundt Berge i klubblokalene.

Ifølge TV 2s opplysninger prøvde flere Premier League-klubber å hente Berge på en låneavtale med opsjon eller forpliktelse om kjøp på Deadline Day, men de klarte ikke å komme til enighet med Sheffield United.

Berge har blitt sterkt koblet til belgiske Club Brugge på overgangsvinduets siste dag, av blant andre Fabrizio Romano, men ifølge TV 2s opplysninger er dette ikke aktuelt til tross for at det belgiske vinduet er åpent til 6. september.

TV 2 omtalte 8. august at Club Brugge var villige til å sprenge sin egen kjøpsrekord for å sikre seg Berge, og belgierne har kommet med flere bud siden den gang, men ingen som har tilfredsstilt «The Blades».

Sheffield United topper Championship-tabellen foran Norwich og får med seg Berge i hvert fall frem til overgangsvinduet i januar.

På grunn av VM i Qatar i november spilles det færre kamper på høsten enn tidligere, så januarvinduet kommer denne gangen «raskere» enn under en vanlig sesong.

Tidligere i sommerens overgangsvindu har italienske klubber som AC Milan og Napoli også prøvd å hente Berge på lån, men de har ikke vært i nærheten av Sheffield Uniteds priskrav.

Berge står med to mål og to målgivende pasninger og har spilt samtlige syv kamper for Championship-klubben denne sesongen.